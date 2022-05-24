فشل صفقة مبابي ومكالمة بيريز .. ما سر تراجع صلاح عن تحدي ريال مدريد؟!

شهدت الأيام الماضية انتهاء مسلسل مصير كيليان مبابي الذي قرر التجديد في النهاية لفريقه باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2025.

مبابي قرر البقاء بعد كل ما حدث في الأسابيع الماضية من تصريحات وأحاديث وأخبار واهتمام إعلامي كبير بمصير نجم باريس سان جيرمان.

ببساطة خرج الفرنسي في وسط ملعب بارك دي برينس وأعلن إنه سيستمر مع الفريق لثلاث سنوات أخرى دون أن يضع في اعتباره أي شيء آخر.

لكن بحركة واحدة من النجم صاحب الـ 23 عامًا انقلب سوق الانتقالات رأسًا على عقب، وقد نرى تأثير ما فعله هداف الدوري الفرنسي على مدار شهرين من الأخبار وإعلانات الصفقات.

فشل صفقة مبابي

ريال مدريد تأكد بعد إعلان مبابي أن النجم الفرنسي لن ينضم لهم، بعد سنوات من التخطيط والرغبة في الحصول على خدماته.

كل خطط ريال مدريد انهارت، إلا تلك التي تخص من هم دون مبابي والتي لا تزال قائمة بكل تأكيد، بل تحسن موقفها لأن الملكي سيستطيع أن يقدم عروضًا أفضل بفضل توفير الفرنسي لأموال صفقته.

ربما يكون مبابي قد أفشل خطط ريال مدريد التي كان يتم وضعها منذ سنوات، لكنه فتح أمام الملكي أفق جديدة ربما كانت إدارته قد أغلقتها من أجل أكثر من صنع الأهداف في الدوري الفرنسي.

ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات الصيفية كأحد أفضل الأندية وضعًا على المستوى المادي بفضل عدم إتمام صفقة مبابي، ويستطيع ضم من يشاء.

هل اتخذ كيليان مبابي القرار الصحيح بالتجديد لباريس سان جيرمان؟ — GOAL Arabia (@GoalAR) May 23, 2022

ضياع أمل هالاند

الأزمة فيما يتعلق بمبابي أن النجم الفرنسي كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم محاولة ريال مدريد ضم النرويجي إرلينج هالاند.

اللاعب وجوده كان سيشكل أزمة واضحة مع وجود مبابي، وفضلت إدارة الملكي أن تذهب للفرنسي لأنه كان أحد أحلامهم منذ 2017.

ربما قررت إدارة ريال مدريد أن تؤجل عملية هالاند عدة سنوات بسبب مبابي، وانضم في النهاية لصفوف مانشستر سيتي وسيبقى مبابي السبب في عدم ضمه هذا الصيف.

هالاند ربما يكون فرصة سيندم عليها ريال مدريد أكثر من الندم على مبابي، لكن هذا سيحدده الوقت فقط ولا يمكننا الجزم به، بالأخص أن فرصة تعويض الثنائي لا تزال قائمة.

Getty/Goal

الأفضل في تاريخ أوروبا

قبل ساعات من إعلان تجديد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان خرج محمد صلاح في حواره الصحفي الرابع أو الخامس خلال فترة قصيرة ليتحدث عن ريال مدريد.

لكن نغمة النجم المصري هذه المرة كانت مغايرة لكل تصريحاته السابقة، فظهر متراجعًا عن تحديه المعتاد لريال مدريد ونجومه.

صلاح قال في تصريحاته التي أدلى بها لـ "بي إن سبورتس": "عندما قلت إنني أريد مواجهة ريال مدريد فذلك لا ينتقص منهم، أردت ذلك بسبب خسارتنا أمامهم من قبل وما حدث في النهائي الأخير، لكن المباراة ستكون صعبة للغاية، لقد حققوا الفوز على كافة الفرق الكبيرة".

وأضاف: "أنا متحمس للنهائي بشكل كبير، وأتمنى أن نحقق الفوز، لكنني لم أقل أي شيء خاطئ في حق ريال مدريد، نحن هنا نتحدث عن أفضل فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا".

تصريحات صلاح كانت غير كل مرة خرج فيها ليتحدث عن ريال مدريد، فالنجم المصري الذي ظهر متحديًا ويبحث عن المشاكل من قبل تحدث بشكل ودي وأغرق خصومه بالمدح.

مكالمات بيريز السبب؟

التغيير الكبير في نغمة وطريقة حديث محمد صلاح عن ريال مدريد تقول أن شيئًا ما قد حدث في الأيام الماضية ولا يعرفه سوى النجم المصري.

وتوقيت التصريحات التي جاءت قبل ساعات قليلة من إعلان كيليان مبابي الاستمرار في باريس سان جيرمان مع خروج تقارير تؤكد تواصل الفرنسي مع ريال مدريد وحديثه بشكل شخصي مع فلورنتينو بيريز وإبلاغه له بقراره النهائي، كل تلك الخيوط عندما تجتمع سويًا تخرج لنا معلومة محتملة.

تلك المعلومة هي أن محمد صلاح أو وكيله رامي عباس تلقى أحدهم مكالمة من مكاتب ريال مدريد لاستطلاع رأي النجم المصري في الانضمام للملكي.

وأن تصريحات صحفية الأخيرة كانت عدائية بشكل أكبر مما يمكن لجماهير الملكي أن تتحمله في لاعب سيرتدي شعار فريقهم خلال أشهر، لذلك كان يجب تصليح الأمور.

Getty/Goal

أسباب تجعل رحيل صلاح لريال مدريد ممكنًا

لن تكون تلك هي أول مرة يهتم فيها ريال مدريد بضم محمد صلاح، فإمكانيات النجم المصري فرضت نفسها على الملكي منذ 2017 عندما كان يكسر كل الأرقام القياسية في إنجلترا.

اهتمام ريال مدريد بصلاح استمر لفترة لكنه بدأ يقل بمرور الوقت لتمسك ليفربول به وفي ظل وجود صفقات أهم من وجهة نظر إدارة ريال مدريد سعت لحسمها مثل إيدين هازارد وتيبو كورتوا، وحتى كيليان مبابي.

لكن مع انتهاء أمل ضم مبابي في الصيف، وحاجة ريال مدريد للاعب هجومي من طراز صلاح، يبقى النجم المصري هو الخيار الأفضل في سوق الانتقالات حاليًا، وربما الأفضل في العالم أجمع.

ريال مدريد يملك في الوقت الحالي أفضل لاعب في العالم وهو كريم بنزيما، ولن ينافسه على الكرة الذهبية ربما سوى محمد صلاح، فلما لا يجمع بينهما سويًا.

على الجانب الآخر الخاص بصلاح فعقد النجم المصري في صفوف ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يبدو أن الطريق أمام تجديد العقد ممهدًا.

تقارير عديدة تحدثت عن قرب التجديد لكن لا شيء يحدث، وكل فترة يخرج وكيله رامي عباس بتصرف مثير للجدل يؤكد أن الأمور معقدة، لذلك فربما لو وصل لإدارة ليفربول عرض جيد قد يوافقون على رحيل صلاح الذي قد يرحل مجانًا بعد 12 شهرًا فقط.

فقط تييري هنري حقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي أكثر من محمد صلاح 🏆



4️⃣ مرات للغزال

3 للملك المصري



صلاح لم يسجل في خمس سنوات في الدوري الإنجليزي أقل من 19 هدفًا في الموسم 👑 pic.twitter.com/pHfQjiAa7H — GOAL Arabia (@GoalAR) May 23, 2022

بيت القصيد

نحن نتحدث هنا عن استنتاجات وليست معلومات، ربما يكون صلاح قد خفض من حدة تصريحاته ضد ريال مدريد لتخفيف الضغط على نفسه وعلى زملائه.

وربما تكون تصريحاته دبلوماسية ليحصل على ود جماهير ريال مدريد التي غضبت منه بشكل واضح في الأسابيع الماضية، بالأخص هؤلاء الذين في الوطن العربي وداخل مصر.

وربما يكون الاستنتاج الخاص بنا صحيحًا، ويكون صلاح قد تلقى مكالمة طُلب فيها منه أن يخفف من حدة تصريحاته عن ناديه المقبل.

كلها في النهاية احتمالات لن يحسمها سوى الذي سيحدث في سوق الانتقالات الصيفية الذي هو على وشك البدء، فدعونا نرى ما الذي سيحدث.