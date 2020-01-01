فساد فيفا لا يتوقف.. إنفانتينو يمثل أمام القضاء السويسري في قضية جديدة

اكتشافات خطيرة..

فتح المدعي العام السويسري تحقيقًا مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن اجتماع غير قانوني مع مايكل لوبر، المدعي العام السويسري السابق.

ويُزعم أن إنفانتينو قد عقد اجتماعًا في يونيو 2017 رفقة لوبر من أجل تغطية قضية فساد للفيفا، وذلك وفق إعلان محكمة سويسرية الأسبوع الماضي.

لوبر استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد ذلك، وقبلها لم يُبلغ عن عقده أي اجتماعات مع إنفانتينو بل وكذب على رؤسائه في الوقت الذي كان يُجري مكتبه تحقيقات حول فساد فيفا.

المزيد من الفرق

الهيئة المشرفة على المدعين الفيدرالين السويسرين قالت اليوم الخميس أن المدعي الخاص شتيفان كيلر قد وجد مؤشرات على سلوك إجرامي مرتبط بتلك الاجتماعات يتعلق بتغطية فساد هيئة فيفا، لذلك قرر فتح تحقيقًا واستدعاء إنفانتينو.

ووصل إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا في انتخابات 2016 متفوقًا على الشيخ سلمان بن إبراهيم في جولتين انتخابيتين في زيورخ، قبل أن يُعاد انتخابه مرة أخرى في 2019.

وصول السويسري إلى هذا المنصب أتى بعد سنوات طويلة من حكم جوزيب بلاتر، الذي ارتبط اسمه باتهامات فساد لا تعد ولا تحصى.

الجدير بالذكر أن فيفا يُقيم جهودًا استثنائية في الفترة الأخيرة من أجل إغاثة كرة القدم بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت المستديرة نتيجة لفيروس كورونا وآثاره السلبية.