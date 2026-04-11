فرينكي دي يونغ يعود إلى صفوف برشلونة بتمريرة حاسمة رائعة في الديربي الذي فاز به الفريق

حقق نادي برشلونة يوم السبت فوزًا في ديربي المدينة ضد إسبانيول. سجل فيران توريس هدفين ليتقدم فريقه بنتيجة 2-0 في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، بدا أن المباراة تتجه نحو فوز ساحق، لكن إسبانيول عاد إلى المباراة وجعل النتيجة 4-1. يستفيد برشلونة من خسارة ريال مدريد للنقاط، الذي لم يتمكن يوم الجمعة من تجاوز جيرونا (1-1). الفارق الآن تسع نقاط، مع بقاء سبع مباريات.

قبل انطلاق المباراة، كانت هناك أخبار سارة لبرشلونة، حيث عاد فرينكي دي يونغ إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ 22 فبراير. وكان من المقرر أن يعود اللاعب الدولي الهولندي، الذي عانى من إصابة في أوتار الركبة، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في حين أن إسبانيول ينجح في جعل الديربي مثيرًا بشكل منتظم في ملعبه RCDE، فإن الأمر يختلف عادةً في كامب نو. وبدا أن هذا ينطبق أيضًا على هذه النسخة، حيث سيطر الفريق المضيف تمامًا على الشوط الأول.

كان الجميع ينتظر الهدف الأول، الذي جاء بالفعل في الدقيقة التاسعة. أرسل لامين يامال عرضية من ركلة ركنية وكان محظوظاً لأن ماركو ديميتروفيتش، حارس مرمى إسبانيول، انطلق تحت الكرة تماماً. استغل توريس الفرصة بضربة رأس قوية عند القائم الثاني: 1-0.

وفي منتصف الشوط الأول، سجل الهدف الثاني، ومرة أخرى كان يامال هو صانع الهدف. أرسل الكرة بقدمه الخارجية إلى توريس في اللحظة المناسبة تمامًا. انطلق الإسباني خلف الظهير وسدد الكرة برفق ودقة في الزاوية البعيدة: 2-0.

أظهر إسبانيول شجاعة أكبر بعد الاستراحة، وتكلل ذلك بهدف تقليص الفارق من بول لوزانو. بعد ذلك، أهدر برشلونة عدة فرص، وكان الفضل لخوان غارسيا في عدم تمكن إسبانيول من التعادل.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، تمكن برشلونة أخيرًا من توسيع الفارق. فاز يامال في سباق سرعة مع ديميتروفيتش وبدأ بالاحتفال قبل أن يسدد الكرة في المرمى الخالي. وفي الهدف الرابع، لعب دي يونغ دورًا رئيسيًّا، حيث انتظر بضع ثوانٍ قبل تمرير الكرة ثم اختار ماركوس راشفورد. وسجل الإنجليزي هدفًا رائعًا من وضعية الدوران.