في عالم الرياضة، لا تتوقف معارك النجوم عند حدود أرضية الملعب فقط؛ فهناك صراعات أخرى يضطرون إلى خوضها، خاصة داخل العيادات الطبية.

هذا ما تكشفه قصتا الهولندي فرينكي دي يونج، نجم خط وسط العملاق الكتالوني برشلونة؛ بالإضافة إلى الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا في لعبة التنس.

نعم عزيزي القارئ.. هذا الثنائي عانى من مشاكل على مستوى الركبة، خلال الأشهر الماضية؛ لكن دي يونج عاد إلى الملاعب مجددًا، بينما دخل سينر في دوامة جديدة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "الجانب المثير" في قصتي دي يونج وسينر، مع إصابة الركبة..

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دي يونج وسينر.. بين العلاج التحفظي والعملية الجراحية!

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في البداية؛ يجب الإشارة إلى طبيعة إصابة كل من فرينكي دي يونج ويانيك سينر، و هي:

* دي يونج: تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى؛ حيث أعلن برشلونة تشخيصه رسميًا في 23 يوليو 2026.

* يانيك سينر: مشكلة مرتبطة بالشريط الحرقفي الظنبوبي، الممتد على الجانب الخارجي للفخذ وصولًا إلى الركبة؛ ظهرت بعد تتويجه ببطولة ويمبلدون، في شهر يوليو الماضي.

وهنا.. قام برشلونة بتوجه نصيحة إلى نجمه الهولندي، بضرورة الخضوع إلى "الجراحة"؛ كما قيل إن لاعب التنس الإيطالي قد يضطر للدخول إلى غرفة العمليات، منذ لحظة إعلان إصابته.

" إذًا، ماذا فعل الثنائي؟! "؛ الإجابة هي أنهما قررا عدم إجراء عملية جراحية في البداية، مع الاكتفاء بـ"العلاج التحفظي".

هل يحق للاعب رفض الدخول إلى عملية جراحية؟

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ما ذكرناه في السطور الماضية؛ قد يجعل البعض يتساءل، خاصة في حالة دي يونج: " هل يحق للاعب رفض توصية ناديه بالدخول إلى غرفة العمليات؟! ".

الإجابة هي نعم؛ فهذا الحق يستند إلى مبدأ طبي وأخلاقي، وهو حرية الإنسان في اتخاذ القرارات المتعلقة بجسده وصحته، بعد الحصول على المعلومات الطبية الكافية.

ووفقًا لمدونة الأخلاقيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للطب الرياضي؛ لا يجوز للطبيب استخدام سلطته بطريقة تنتقص من حق اللاعب، في اتخاذ قراراته بنفسه.

أيضًا.. تشدد المدونة على ضرورة شرح خيارات العلاج ومخاطرها للرياضي، والحصول على موافقته قبل التدخل الطبي؛ مع إعطائه حرية استشارة طبيب آخر، إذا أراد ذلك.

لكن هناك تفصيلة مهمة جدًا، قد تجعل المسألة أكثر تعقيدًا في كرة القدم الاحترافية؛ وهي أن حق اللاعب في رفض العملية الجراحية، لا يعني إجبار ناديه على إشراكه رغم عدم جاهزيته.

المهم.. دي يونج استخدم هذا الحق الطبي والأخلاقي، بعد إصابته على مستوى الركبة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه برشلونة وفقًا لمديره الرياضي البرتغالي ديكو؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: لم يخضع لعملية جراحية، واختار العلاج التحفظي.

* ثانيًا: استمر في تلقي العلاج والمتابعة الطبية، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن برشلونة.

* ثالثًا: استجاب جسده للعلاج التحفظي، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وعاد دي يونج إلى مباريات برشلونة مجددًا، يوم 25 أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد غياب دام 155 يومًا عن المشاركة مع الفريق الكتالوني، بسبب مشكلة الركبة.

يانيك سينر.. البطل الإيطالي يفشل في "اختبار الجسد"!

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كما ذكرنا.. نجح "العلاج التحفظي" مع فرينكي دي يونج، بينما لم يحقق النتائج المطلوبة في حالة سينر؛ الذي اضطر للخضوع إلى عملية جراحية اليوم الثلاثاء، بعد غياب أكثر من 4 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

أي إن سينر خاض تجربة "العلاج التحفظي" لأكثر من 4 أشهر؛ حيث لم تستجب حالته بالشكل المطلوب، ليضطر إلى الخضوع لعملية يُتوقع أن يغيب على إثرها نحو 3 أشهر أخرى.

وذلك يجعلنا نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: " هل كان سينر مخطئًا في التمسك بالعلاج التحفظي طوال هذه الفترة؟! "

بمعنى أوضح؛ سينر لو استمع إلى النصيحة الطبية منذ البداية، وخضع إلى العملية الجراحية، لربما كان عاد للملاعب بشكل مبكر.

إلا أن نجم التنس الإيطالي رفض خيار العملية الجراحية، وقام بالخضوع لـ"العلاج التحفظي"؛ وهو ما يقودنا إلى مجموعة من النقاط المهمة، و هي:

* أولًا: خيار العلاج التحفظي لم يكن خاطئًا بالضرورة في البداية؛ فهو المسار العلاجي الذي يُلجأ إليه عادةً قبل التفكير في الجراحة، في مثل هذه الحالات.

* ثانيًا: مع استمرار المشكلة وعدم تحقيق العلاج التحفظي النتائج المرجوة؛ أصبح الانتقال إلى الخيار الجراحي أمرًا مطروحًا، وهو ما حدث بالفعل في نهاية المطاف.

والرياضيون المحترفون يصلون إلى القمة، بفضل الإصرار والانضباط، والقدرة على تحمل الألم والضغوط؛ لكن هذه الصفات قد تتحول أحيانًا إلى نقطة ضعف، عندما يتعلق الأمر بالقرارات الطبية.

مثلًا.. سينر الذي اعتاد التغلب على الصعوبات، رفض تقبل فكرة أن "جسده يحتاج إلى تدخل جراحي"؛ لذا ماطل كثيرًا في اتخاذ هذا القرار، وأهدر على نفسه ربما فرصة العودة إلى الملاعب مبكرًا.

كلمة أخيرة.. متى يصبح الإصرار مخاطرة؟

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الدرس الأهم من قصتي دي يونج وسينر، أن تجنب الجراحة ليس بطولة في حد ذاته؛ مثلما أن الخضوع لها، ليس اعترافًا بالفشل.

وهناك فارق بين منح "العلاج التحفظي" فرصة كافية، وبين الاستمرار فيه رغم عدم تحقيق التحسن المطلوب.

وأساسًا.. الرياضي الذكي ليس بالضرورة من يرفض الجراحة، ولا من يسارع إليها؛ وإنما من يستطيع تقبل تغير المعطيات الطبية وتعديل قراره، عندما تستدعي حالته ذلك.

وتجربة دي يونج وسينر؛ تثبت أن النجم الهولندي فهم طبيعة جسده جيدًا - حتى ولو لم تكن نصيحة أطباء برشلونة خاطئة -، بينما البطل الإيطالي سقط في الفخ.

وأحيانًا تكون القوة الحقيقية في رفض الجراحة والتمسك بـ"العلاج التحفظي"؛ وفي أوقات أخرى تكون في الاعتراف بأن هذا الطريق لم يعد كافيًا، وأنه آن الأوان لاتخاذ قرار مختلف.