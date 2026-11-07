بعد استبعاد تشافي وكومان .. نجم ليفربول يرحب بفكرة الهلال

مشاركة تابع GOAL على جوجل

عُرض ظهير ليفربول جيريمي فريمبونج على نادي الهلال، أحد أقطاب الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تفكيره في رحيل مفاجئ عن ميرسيسايد بعد 18 شهرًا فقط. وقد تم التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو في صيف 2025، وهو منفتح على بدء فصل جديد في الشرق الأوسط.

إعلان

العملاق السعودي يُعرض عليه المدافع الهولندي

وفقًا لـwinwin، فقد عرض وسطاء فريمبون[ كهدف على الهلال، إذ أصبح المدافع مستعدًا لمغادرة إنجلترا بعد أقل من عامين على توقيعه عقدًا طويل الأمد. وبعد أن جُلب خلفًا لترينت ألكسندر-أرنولد إثر انتقال خريج الأكاديمية إلى ريال مدريد، وجد الهولندي صعوبة في استعادة أفضل مستوياته على أرضية أنفيلد. ونتيجة لذلك، برز الانتقال إلى دوري روشن السعودي كاحتمال حقيقي.

إصابات متكررة تُفسد مشواره في ميرسيسايد

وصل فريمبونغ إلى إنجلترا بسجل قوي بعد أن سجل 23 هدفًا في 133 مباراة بالبوندسليغا مع ليفركوزن، حيث ساهم في إحراز لقب الدوري دون أي خسارة إلى جانب كأس ألمانيا في موسم 2023-24، بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني 2024. غير أن موسمه الأول في ميرسيسايد لم يُثمر سوى عن 35 مباراة في جميع المسابقات، بينها 21 مباراة في الدوري الممتاز دون أن يسجل أي هدف في البريميرليغ.

وخلال ذلك الموسم الأول، جاء هدفاه الوحيدان في أول ظهور رسمي له أمام كريستال بالاس في درع المجتمع، ثم لاحقًا في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد عطّلت النكسات البدنية إيقاعه مرارًا، وكان آخرها حين تعرض لإصابة عضلية جديدة بعد لحظات من دخوله بديلًا في الشوط الثاني خلال الفوز 2-1 على برينتفورد في 17 أكتوبر.

غياب عن المنتخب يُفاقم معاناته مع ناديه

وقد كلّفت تلك المعاناة المستمرة على الصعيدين المحلي والبدني المدافع مكانه مع منتخب هولندا، الذي خاض معه 15 مباراة دولية وسجل هدفًا واحدًا. وكان المدرب السابق للمنتخب رونالد كومان قد استبعده من قائمة كأس العالم 2026 بسبب مخاوف تتعلق بمستواه.

إعلان إعلان

واستمر غيابه عن تشكيلة المنتخب الهولندي في ظل المدرب الحالي تشافي، الذي استبعد الظهير الأيمن المصاب من اختياراته لنافذة نوفمبر الدولية. وفيما لا يزال فريمبونج على طاولة العلاج في ليفربول، سيسافر مواطنوه لمواجهة اليونان في 14 نوفمبر قبل زيارة ملعب الأولمبياشتاديون في برلين لمواجهة الغريم الألماني بعد ثلاثة أيام.

ليفربول أمام اختبار لندني في الموعد المقبل

ولا يزال فريمبونج مبعدًا بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به أمام برينتفورد الشهر الماضي، وسيغيب مجددًا عندما يزور ليفربول بقيادة أندوني إيرايولا كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل. وعقب هذه الرحلة إلى جنوب لندن، سيتوقف جدول المباريات المحلية من أجل آخر فترة توقف دولي في العام. وستمنح تلك الأسبوعان الهولندي وقتًا للعمل على تعافيه بينما يدرس انتقالًا محتملًا إلى السعودية في يناير.