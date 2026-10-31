فريق FWZ يُتوّج بطلاً للجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ليلة ختامية مثيرة في الرياض

تُوج فريق FWZ الكويتي، بقيادة صانع المحتوى "فواز"، بلقب بطل الجولة الأولى (Split 1) لبطولة "دوري الملوك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA)، بعد فوزه المميز بنتيجة 5-4 على حساب نظيره Ultra Chmicha المغربي، بقيادة إلياس المالكي، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم في صالة كول أرينا بالرياض.

وجاء هذا التتويج ليختتم أمسية استثنائية حافلة بالإثارة ضمن منافسات "المربع الذهبي" (Final Four)، حيث نجح فريقا FWZ وUltra Chmicha في تجاوز عقبة Red Zone و3BS على التوالي في مباريات نصف النهائي التي انطلقت بداية الليلة الكبيرة. وشهدت صالة كول أرينا، وسط حضور جماهيري غفير ومتابعة استثنائية عبر منصات البث المباشر، ثلاث مباريات حبست الأنفاس أسفرت عن تسجيل 35 هدفاً، لترسم بذلك نهاية مثالية لمنافسات الجولة الأولى من البطولة.

وشهدت المباراة النهائية تنافساً شرساً ومتقارباً بين الفريقين. واستهل فريق FWZ اللقاء ببداية نارية؛ حيث تمكن الثنائي ديفيد لويزا وإيجور كامبوس من هز الشباك مبكراً ليمنحا الفريق الكويتي التقدم بنتيجة 2-0 في غضون الدقيقتين الأولى. وشهد الشوط الأول هدفاً إضافياً وحيداً حمل توقيع مارك غرانيرو ليقلص الفارق لصالح Ultra Chmicha، قبل أن يعادل ماسي دابو النتيجة بعد الاستراحة. واستعاد FWZ زمام المبادرة سريعاً بتسجيل ليونيل الديرتي هدف التقدم، قبل أن يتقدم فواز ويسجل "ركلة جزاء الرئيس" ليوسع الفارق إلى 4-2. وفي اللحظات الحاسمة ضمن مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode)، تمكن وليد جعدي من إدراك التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 40، إلا أن فرحة التعادل لم تدم طويلاً، حيث استطاع مايكول هيرنانديز إحراز هدف الفوز القاتل بعد فترة وجيزة، حاسماً اللقب لصالح FWZ بنتيجة 5-4.

وفي تعليقه على هذا التتويج التاريخي، عبّر فواز، رئيس فريق FWZ، عن سعادته الغامرة قائلاً: "إنه حقاً شعور لا يُوصف، فرحتنا غامرة بلا شك. لقد بذلنا جهوداً كبيرة، ولله الحمد نعيش الآن فرحة استثنائية. أود أن أتوجه بخالص الشكر لجماهيرنا على مساندتهم لنا، سواء بحضورهم وتواجدهم هنا في الملعب، أو من خلال دعمهم المتواصل عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي. نحمد الله على هذا الإنجاز".

وإلى جانب احتفالات التتويج باللقب، شهد اليوم الختامي تكريم المواهب الفردية التي وضعت بصمتها بقوة خلال هذه الجولة، حيث تفضل السيد وائل الفايز، المدير التنفيذي لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقديم الجوائز لأبرز نجوم البطولة. وتُوج النجم مارك غرانيرو من فريق Ultra Chmicha بجائزة هداف البطولة بعد تسجيله 16 هدفاً، في حين حصد إيجور كامبوس، لاعب الفريق البطل FWZ، جائزة أفضل لاعب (MVP) في المباراة النهائية. كما نال جان مارك كوفي (JMK)، حارس مرمى فريق 3BS، جائزة أفضل حارس في الجولة الأولى.

وفي مباريات نصف النهائي التي سبقت المواجهة الختامية، حجز فريق FWZ مقعده في النهائي بتغلبه على نظيره Red Zone الأردني بنتيجة 8-5، في لقاء شهد سيطرة مبكرة للفريق الكويتي وحسماً في اللحظات الأخيرة عبر ديفيد لويزا خلال مرحلة "كرة الحسم". وفي المواجهة الأخرى، لحق فريق Ultra Chmicha المغربي بفريق FWZ للنهائي بعد تجاوزه عقبة 3BS الأردني في قمة دراماتيكية؛ حيث استغل الفريق المغربي ورقة "البطاقة السرية" لكسر التعادل والمضي قدماً، قبل أن يسجل مارك غرانيرو هدف الفوز الذي أكمل به "الهاتريك" الشخصي وقاد فريقه نحو المشهد الختامي.

وضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للأمسية، استمتعت الجماهير الحاضرة في صالة "كول أرينا" بعرض مشوق مستوحى من اللعبة الشهيرة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty). واحتفاءً بالإصدار الجديد للعبة "Call of Duty: Modern Warfare 4" من قبل شركة "أكتيفيجن" (Activision)، الشريك لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت شخصية "جوست" (Ghost) الأيقونية حضوراً ملفتاً ومثيراً على أرضية الملعب للإشراف على تحدٍ خاص في تسديد الركلات الترجيحية جمع بين اثنين من أبرز صناع محتوى الألعاب؛ بندر مدخلي (BanderitaX) ممثلاً لفريقPrice ، وعبدالعزيز الصميلي (Aziz) ممثلاً لفريقGhost . وتحت أنظار "جوست"، وضع هذا التحدي مهارات كلا النجمين في التسديد وإنهاء الهجمات على المحك، لينتهي بفوز عزيز وحصوله على كأس تذكارية خاصة من اللعبة.

ومع إسدال الستار على منافسات الجولة الأولى (Split 1)، يمثل هذا الموسم خطوة محورية في مسيرة نمو دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد شهدت البطولة توسعاً لافتاً من ثمانية فرق شاركت في النسخة الافتتاحية لكأس الملوك (Kings Cup MENA) عام 2025، إلى عشرة فرق تمثل ست دول عربية: السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر. وضمّت قائمة المشاركين نخبة من أبرز صناع المحتوى ومقدمي البث المباشر في المنطقة؛ تقدمهم حامل اللقب الإقليمي، فريق DR7 السعودي بقيادة "دربحه"، إلى جانب فريقي RA2 بقيادة "رائد"، وRising Peaks بقيادة عبدالرحمن الشهري. ومثّل قطر فريق ABO FC بقيادة "أبو فلة"، بينما حمل فريق FWZ لواء الكويت بقيادة "فواز"، وتواجد فريق Turbo المصري بقيادة "طربون". ومثّل المغرب كل من فريق Ultra Chmicha بقيادة إلياس المالكي، وفريق Bakhira FC بقيادة يونس زارو وأشرف صبيري، فيما حضر الأردن عبر فريقي 3BS بقيادة عبسي، وRed Zone بقيادة ماهركو.

وفي سياق متصل، حظيت مواهب دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتراف وتقدير على المسرح العالمي خلال هذا الأسبوع. حيث تضمنت القائمة النهائية لمرشحي جوائز "التاج الذهبي" لعام 2026 (Golden Crown)، والتي تُكرم أبرز الأداءات واللحظات الخالدة في منظومة دوري الملوك عالمياً، ترشيحين لفريق DR7. وينافس اللاعب نواف العوران ضمن القائمة النهائية لجائزة "أفضل هدف" (Best Goal)، بينما ترشح رئيس الفريق "دربحه" لجائزة "أفضل ركلة جزاء رئيس" (Best President Penalty). ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الختامي الذي سيقام في 30 نوفمبر بالتزامن مع نهائي كأس الملوك في البرازيل. وبإمكان الجماهير المشاركة في التصويت عبر الموقع الإلكتروني kingsleague.pro.