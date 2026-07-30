فريق فواز الشمري يقصي بورسينوس من كأس العالم للأندية لدوري الملوك.. ويحقق أول انتصاراته في ميلانو

حقق فريق FWZ، الذي يترأسه صانع المحتوى الكويتي فواز الشمري، أول انتصار له في بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026 المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية، بعدما تغلب على فريق Porcinos FC الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، ليقصي أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، ويؤكد الحضور المتصاعد لفرق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البطولة العالمية.

وقدم الفريق الكويتي أداءً مميزاً أمام منافسه الإسباني، الذي يُعد من أكثر الفرق نجاحاً وشعبية في دوري الملوك، لينجح في إنهاء مشواره في البطولة ويحقق فوزه الأول في مشاركته بكأس العالم للأندية، في إنجاز جديد يضاف إلى حضور فرق المنطقة في الحدث العالمي، بعد أيام من الفوز التاريخي الذي حققه فريق DR7 السعودي على حامل اللقب في مستهل مشاركته.

وتستضيف مدينة ميلانو الإيطالية منافسات كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026 خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، بمشاركة 16 فريقاً تمثل بطولات دوري الملوك حول العالم، حيث تتنافس على لقب بطل العالم في كرة القدم السباعية وفق القوانين المبتكرة التي تشتهر بها البطولة.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استعدادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لانطلاق أول موسم كامل لدوري الملوك – الشرق الأوسط، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، بمشاركة 10 فرق، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، فيما تستضيف كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي جميع مباريات الموسم الجديد.

ويشهد الموسم الجديد توسعاً في عدد الفرق المشاركة بعد نجاح النسخة الافتتاحية، حيث ارتفع عددها من 8 إلى 10 فرق، على أن تقام 11 جولة قبل اختتام المنافسات بإقامة الدور النهائي الرباعي (Final Four) لتحديد بطل الموسم.

ويُعد دوري الملوك، الذي أسسه النجم الإسباني جيرارد بيكيه، بطولة مبتكرة لكرة القدم السباعية تجمع بين المنافسة الرياضية وصناعة المحتوى والترفيه الرقمي، من خلال قوانين غير تقليدية وتفاعل جماهيري واسع، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق انتشار عالمي بإطلاق نسخ محلية في عدة دول، إلى جانب تنظيم بطولات كأس العالم للأندية والمنتخبات، لتصبح واحدة من أسرع البطولات الرياضية نمواً على مستوى العالم.

نبذة عن دوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يعد دوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة الإقليمية من دوري الملوك العالمي، ويأتي ضمن شراكة استراتيجية بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، بهدف تقديم تجربة جديدة لكرة القدم في المنطقة.

ويستند الدوري إلى المفهوم الذي ابتكره مؤسس دوري الملوك، جيرارد بيكيه، والقائم على إعادة تقديم كرة القدم بقواعد مبتكرة تجمع بين المنافسة الرياضية والترفيه، من خلال دوري لكرة القدم السباعية تتولى رئاسة فرقه نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمزج دوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الرياضة والترفيه والثقافة الرقمية، ليقدم تجربة تفاعلية حديثة تعيد تعريف أسلوب متابعة كرة القدم، وتواكب تطلعات الجيل الجديد من الجماهير.