فريق بالدرجة الثالثة يسخر من مانشستر يونايتد

والسبب لقاء روشدال بكأس كاراباو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر فريق ويكومبي واندرز من مانشستر يونايتد بسبب مقابلة الفريق الأخيرة مع روشدال في كأس كاراباو الأسبوع الماضي.

وفاز يونايتد بصعوبة على روشدال بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ليعبر يونايتد للدور التالي.

وحقق ويكومبي انتصاراً مريحاً على روشدال بثلاثية نظيفة مساء السبت بالدرجة الثالثة، لينشر عبر "تويتر" قائلاً: "رسمياً، نحن أفضل من مانشستر يونايتد".

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وتفاعلت جماهير الفريقين مع التغريدة الساخرة، إذ تحسر جمهور مانشستر على الحال الذي وصل له فريقه بالمقارنة مع فرق الدرجات الدنيا.

ويلعب يونايتد مساء الإثنين أمام أرسنال ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.