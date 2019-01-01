فريد: مانشستر يونايتد سيبني على نقطة ليفربول

تحسن نسبي في نتائج مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي

أوضح فريد، لاعب مانشستر يونايتد، أن فريقه سيعمل على البناء على نقطة التعادل مع ليفربول الأسبوع الماضي من أجل إعادة إطلاق موسمه.

يونايتد حالياً يحتل المرتبة الرابعة عشر في البريميرليج، ولكن الفريق الأسبوع الماضي فاز على بارتيزان بلجراد وقبلها تعادل مع الريدز.

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وقال فريد للموقع الرسمي لناديه: "نشعر بحالة ممتازة، قدمنا مباراة جيدة، لسنا سعدا بالهدف الذي استقبلناه، ولكن الأداء كان مميزاً، نريد البناء عليه وتقديم المزيد باستمرارية".

وأضاف: "تكتيكياً فعلنا الأمور السليمة، والمباراة رفعت من مستوانا، كان هناك سلبيات وإيجابيات، نحتاج للتركيز على الأخيرة أمام نورويتش للفوز".

وختم: "سعيد بمشاركتي مؤخراً، ولست كذلك بخصوص الأداء بعض الأوقات أمام ليفربول، ولكن هي مباراة مهمة لقلب الأوضاع وبداية الانتصارات والخروج من مركزنا الحالي".

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ويلعب يونايتد مساء الأحد في ضيافة نورويتش سيتي ضمن الجولة العاشرة للبريميرليج.