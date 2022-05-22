سخرت صحافة فرنسا من إسبانيا عقب يوم السبت الساخن الذي شهد اختيار كيليان مبابي باريس سان جيرمان على حساب ريال مدريد، وفوز ليون بدوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب برشلونة.

مبابي أخيراً أعلن قراره بخصوص مستقبله، وقرر البقاء والتجديد مع بي إس جي، ورفض عرض ريال مدريد القائم منذ الصيف الماضي.

بينما نجح ليون في استعادة سطوته على القارة العجوز بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب برشلونة بنتيجة 3-1.

ماذا قالت الصحافة الفرنسية عن الحدثين؟

جريدة "ليكيب"، أكبر الصحف الرياضية الفرنسية اختارت غلافاً قوياً للاحتفاء بالموضوعين، وقررت الجمع بين الصفقة والانتصار رغم غياب الرابط.

وعنونت الجريدة: فرنسا 2-0 إسبانيا، في إشارة لتفوق بي إس جي على مدريد في سباق مبابي، وانتصار الطرف الفرنسي أيضاً على نظيره الإسباني في نهائي البطولة القارية.

L'Equipe going in hard on Real Madrid and Barcelona on its front page after Kylian Mbappe committed his future to PSG and Lyon routed the Catalans in the Women's Champions League final. pic.twitter.com/IUDp7y81VR — Robin Bairner (@RBairner) May 22, 2022

لماذا اختار مبابي باريس؟

وأوضحت التقارير أن النجم الشاب قرر الاستمرار مع بي إس جي بسبب الإغراء المادي الكبير من فريقه الحالي، سواء على صعيد رفع الراتب، أو مكافأة التوقيع، وحقوق الصورة.

وأضافت مصادر إسبانية أن الضغط الذي تعرض له بطل العالم في 2018 من قبل الحكومة الفرنسية، ومالكي بي إس جي، لعب دوراً في إقناعه بالبقاء.

كيف فاز ليون على برشلونة وتُوج بدوري الأبطال؟

وعاد ليون لاعتلاء منصات التتويج قارياً عقب انتصاره على نظيره برشلونة 3-1 في نهائي أوروبا للسيدات، محققاً لقبه الثامن.

وسجل ليون ثلاثية مبكراً في ال33 دقيقة الأولى عبر أماندين هنري، أدا هاجربرج، وكاتارينا ماكاريو، ولم يكن هدف أليكسيا بوتياس بالدقيقة 41 كافياً للفريق الكتالوني.