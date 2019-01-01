نجم فرنسا السابق ينتقد لوكاس مورا

اللاعب سجل ثلاثية في مرمى أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد كريستوف دوجاري، نجم فرنسا السابق، لوكاس مورا، نجم توتنهام، في تحليله لمباراة الأخير مع أياكس، ولكن قبل بداية، ليتعرض لموجة من السخرية بعد ثلاثية البرازيلي.

وقلب توتنهام النتيجة على مضيفه الهولندي مساء الأربعاء وانتزع ورقة الترشح لنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل هاتريك مورا بالشوط الثاني للمباراة.

وقال دوجاري في ستوديات "آر إم سي" قبل بداية اللقاء: "مورا ليس لاعباً صاحب عطاء غزير، لا يجري إلا والكرة بحوذته، دائماً ما يجري ورأسه للأسف، لم يتطور بتاتاً منذ أيامه مع بي إس جي".

مشاهد من غرفة ملابس فريق تأهل إلى نهائي دوري الأبطال في الدقيقة 95! 😂



(📽️: IG/EricLamela) pic.twitter.com/a29aRIRmbp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

هاتريك حافل بالأرقام القياسية للوكاس مورا في شباك أياكس

تعليقات دوجاري قوبلت بالسخرية بعد هاتريك الأخير، وكان التعليق الأبرز عبر ويلي سانيول، لاعب فرنسا السابق، الذي رد قائلاً: "يبدو أن كلام دوجاري حفز مورا لتسجيل ثلاثية.

وأصبح مورا أول لاعب برازيلي يسجل هاتريك في نصف نهائي دوري الأبطال، محققاً رقماً مميزاً قاد به فريقه لنهائي المسابقة القارية.

ويلعب توتنهام في الفاتح من يونيو المقبل مع ليفربول اللقاء النهائي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو". بالعاصمة الإسبانية مدريد.