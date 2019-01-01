فرناندينيو يذكر ليفربول بما مضى .. وجيسوس: لقد عاد مانشستر سيتي

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أصر متوسط ميدان مانشستر سيتي فرناندينيو، على أن لقب البريميرليج لم ولن يحسم في الوقت الراهن، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

وبعد المباراة قال اللاعب البرازيلي لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "حاولنا اللعب بطريقتنا وفلسفتنا المعتادة، ومن الواضح أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث سجلنا هدفين وسيطرنا على مجريات المباراة، ثم بعد ذلك اعتمدوا على بينتيكي، الذي سبب لنا بعض المشاكل، لكن إيديرسون كان رائعًا".

وأضاف "لعبوا على الكرات الطولية والعرضيات لأن لديهم لاعبين طوال القامة، لكن إذا سجلنا الفرص التي صنعناها، لما تعقدت المباراة في الشوط الثاني".

وعن صراع المنافسة على اللقب، بعد تقلص الفارق لخمس نقاط مع المتصدر ليفربول قبل مباراته مع مانشستر يونايتد، قال "الدوري الإنجليزي بطولة صعبة للغاية، وبالنسبة لنا، لا نركز سوى على أنفسنا فقط، هدفنا الفوز في كل مباراة والقيام بعملنا كما ينبغي. هذا فقط ما يمكننا فعله التركيز للفوز في كل مباراة".

ويعرف فرناندينيو أن الفارق بين فريقه وبين نفس المنافس على صدارة البريميرليج، وصل في بعض الأحيان لسبع نقاط في مثل هذه المرحلة من الموسم الماضي، لكن في نهاية المطاف خطف اللقب بفارق نقطة واحدة عن أصدقاء محمد صلاح.

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أما مواطنه جابرييل جيسوس، فقال "لعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها، وهذا شيء عظيم بالنسبة لنا، وكنا نعرف أن مواجهة كريستال بالاس دائمًا تكون صعبة لأن لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين، والآن علينا المضي قدمًا بهذه الطريقة، صحيح لا يمكننا الفوز دائمًا، لكن من الواضح أنه حان الوقت لعودة مانشستر سيتي بكل قوة".