فرق يمكن تقليله.. عرض برشلونة لضم توريس يقترب من طلب سيتي

يعد فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب المفضل بالنسبة إلى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لتعزيز الخط الأمامي في يناير المقبل.

وتتواصل المفاوضات بين برشلونة ومانشستر سيتي في محاولة لإتمام الصفقة، بعد قيام وفد من النادي الكتالوني بقيادة ماتيو أليماني مدير كرة القدم وفيران ريفرتر المدير التنفيذي بزيارة مكاتب مانشستر سيتي من أجل التفاوض للحصول على خدمات فيران توريس.

الزيارة لم تسفر جديد، حيث لا يرغب مانشستر سيتي في بيع فيران توريس لكنه أيضًا طلب الكثير من المال، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن النادي الإنجليزي حصل على خدمات في صيف 2020 مقابل 23 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو أخرى كمتغيرات.

ما هو موقف مانشستر سيتي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي يريد الحصول على 60 مليون يورو نظير التخلي عن ختام فيران توريس، وهو مبلغ يعتبرونه مناسبًا للغاية بالنظر إلى موهبة اللاعب وعمره.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة في الوقت الحالي على استعداد لدفع 45 مليونًا فقط من أجل فيران توريس.

وفي هذا السياق، وحسب مصادر الصحيفة الإسبانية فإن الشيء الجيد هو أن الفجوة بين طلب مانشستر سيتي وعرض برشلونة لا يعد مستحيلًا أو غير معقول.

يرى اللاعب نفسه وبرشلونة أيضًا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي، بالنظر إلى أن اللاعب والنادي الكتالوني بالفعل توصلا لاتفاق من حيث المبدأ على عقده الشخصي والذي تصل مدته إلى خمس سنوات.

ماذا سيفعل برشلونة وفيران توريس؟

فيران توريس وبرشلونة سيواصلان القتال حتى يتمكن مانشستر سيتي من خفض مطالبه المادية إلى حد ما.

وإذا حدث ذلك سيبذل برشلونة واللاعب جهدًا للوصول إلى اتفاق في أقل من 50 يومًا حتى موعد إغلاق السوق الشتوي، والذي ينطلق يوم 1 يناير 2022 حتى نهاية الشهر.

فيران توريس متحمس جدًا للانضمام إلى برشلونة، وقد ذهب بالفعل للحديث مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وطلب منه المغادرة إلى "كامب نو"، وهو الطلب الذي تفهمه مدربه، على الرغم من تأكيده على أن الأمر يعود بالكامل إلى الاتفاق بين الناديين.

ما هو موقف برشلونة من اللعب المالي النظيف؟

هناك جزء مهم آخر يتعلق بحاجة برشلونة إلى الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ولكي يتمكن برشلونة من تسجيل فيران توريس، سيكون من الضروري خروج بعض اللاعبين لتقليل كتلة الرواتب، أو الحصول على دخل أساسي من رعاة جدد يزيدون المبلغ الذي يمكن تخصيصه للرواتب.

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