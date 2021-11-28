فرصة مثالية أمام نابولي وإنتر.. ميلان يسقط أمام ساسوولو

تلقى نادي ميلان صدمة كبرى في حظوظه للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، بعد أن سقط على ملعبه "سان سيرو" أمام ساسوولو بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

ميلان كان الطرف السباق بالتسجيل، وبدا أن "الروسونيري" سيمضي في طريقه لاقتناص فوز جديد، لكن هدف التعادل رد ساسوولو لم يتأخر، وجاءت الدقيقة 33 لتمنح الضيوف هدف التقدم.

ميلان سجل الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق مدافعه أليسيو رومانيولي، قبل أن يتمكن جيانلوكا سكاماكا من تعديل النتيجة لصالح ساسوولو في الدقيقة 24.

فيما حملت الدقيقة 33 النبأ الصادم لميلان، بعد أن سجل سيمون كايير هدفًا في مرمى فريقه، ليخرج "الروسونيري" متأخرًا من الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 66 من زمن المباراة، نجح دومينيكو بيراردي من تعزيز تقدم الضيوف، فيما أصبحت مهمة ميلان أصعب في العودة بعد طرد رومانيولي في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وهو نفس رصيد نابولي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

ويواجه نابولي لاتسيو مساء الأحد في قمة الجولة، وإذا تمكن من تحقيق الفوز فإنه سينفرد بالصدارة بشكل كامل، فيما جاءت خسارة ميلان لتمنح إنتر أيضًا فرصة مثالية في العودة إلى المنافسة على الصدارة في الجولات القادمة.

فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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