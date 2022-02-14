فرصة لم يستغلها الملكي.. ميسي كان قريبًا من ريال مدريد

مرة أخرى، يكشف الحاضر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص الغريم، ريال مدريد.

في خريف عام 2001، عقد نادي برشلونة الإسباني عقد اتفاق مع ليونيل ميسي وعائلته، مقابل 100 مليون بيزيتا، عملة إسبانيا في عصر ما قبل اليورو، في الموسم الواحد.

وكشف الصحفي الإسباني جيليم بالاجي كاتب السيرة الذاتية للأرجنتيني، أن برشلونة عندما قام بتغيير مديره الرياضي، وصل خافيير بيريز فارجيل، الذي صُدم عندما شاهد عقد ميسي، واعتبر ذلك عرضًا مفرطًا.

وحسب بالاجي الذي كتب عبر صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، فإن فارجيل قال: "من يظن نفسه، مارادونا؟ دعونا نوقف هذا العقد ونتركه يعود إلى الأرجنتين".

برشلونة قام بتخفيض العرض بالفعل إلى ميسي، بحجة وجود بند يمنع النادي من دفع المزيد للأطفال، وهو أمر لم يتم ذكره من قبل.

وفي الخلفية، كان خورخي فالدانو مدير ريال مدريد الرياضي في ذلك الوقت يقظًا يراقب الموقف، في ظل المفاوضات المتعثرة بين برشلونة والصبي الأرجنتيني في ذلك الوقت.

ريال مدريد حينها كان على استعداد لتقديم المزيد إلى ميسي وعائلته، لكن فالدانو لم يرغب في تقديم عرض رسمي حتى لا يخوض حربًا مع برشلونة.

"أعتقد أننا سنذهب إلى مدريد"، كان ذلك ما تم سماعه في الغرفة التي تواجد فيها ميسي والمحامين أثناء المفاوضات مع برشلونة، لكن ولحسن حظ "البلوجرانا"، فإن الأمور لم تتغير، حيث تحول ميسي إلى العدو الأول لجمهور ريال مدريد في الكلاسكيو، حيث حطم كل الأرقام القياسية.

ويستعد ميسي مساء الثلاثاء لمواجهة جديدة أمام ريال مدريد، لكن هذه المرة بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتقل إليه الأرجنتيني في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

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