يتقدمها نجم النصر وثنائي ريال مدريد .. كارلو أنشيلوتي يفجر مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب البرازيل

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جولة آسيوية جديدة للسيلساو

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة "راقصي السامبا" الأخيرة لعام 2026، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام اليابان والبلد المضيف سنغافورة، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقررة في النصف الأول من نوفمبر المقبل.

ويواصل المدرب الإيطالي دمج مواهب جديدة ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف كوبا أمريكا 2028 وكأس العالم 2030.

أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لآخر مباريات العام

يسافر المنتخب البرازيلي إلى جنوب شرق آسيا لخوض مباراتين وديتين بارزتين أمام اليابان وسنغافورة على الملعب الوطني في سنغافورة يومي 14 و17 نوفمبر المقبل.

وتضم القائمة نجومًا بارزين مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا وبرونو جيماريش، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة الصاعدة.

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وتأتي هذه الجولة بعد فترة التوقف الدولي السابقة، التي تعادلت فيها البرازيل مع أستراليا 1-1 وفازت عليها 4-2، قبل أن تهزم الهند 4-0 في كولكاتا.

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خلال إعلان القائمة في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو، سلط رودريجو كايتانو، منسق المنتخب الأول للرجال، الضوء على التوجه الاستراتيجي للقائمة. وقال كايتانو: "نواصل استعداداتنا وخطتنا لما بعد كأس العالم، وهو ما يتيح فرصة لمتابعة المواهب الشابة حول العالم".

وعزز أنشيلوتي التعاون بين المنتخب الأول ومنتخبات الفئات السنية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع باولو فيكتور، مدرب منتخب تحت 20 عامًا، قبل الاستحقاقات العالمية المقبلة.

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واستُدعيت مواهب واعدة مثل أليسون سانتانا ورايان وإستيفاو ضمن هذا التحول المستمر نحو كوبا أمريكا 2028 وكأس العالم 2030.

قائمة البرازيل الكاملة لوديتي سنغافورة

وتمزج قائمة أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبًا بين أبرز نجوم العالم واللاعبين الشباب الواعدين في مختلف المراكز:

حراس المرمى: بينتو (النصر)، لوكاس بيري (تورينو)، بيدرو موريسكو (كوريتيبا).

بينتو (النصر)، لوكاس بيري (تورينو)، بيدرو موريسكو (كوريتيبا). المدافعون: آرثر دياز (أتلتيكو باراناينسي)، كارلوس أوجوستو (إنتر ميلان)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، جابرييل ماجالهايش (آرسنال)، جاير كونها (نوتنجهام فورست)، جوناثان جيسوس (كروز)، فاندرسون (موناكو)، فيتور ريس (مانشستر سيتي)، ويسلي (روما).

آرثر دياز (أتلتيكو باراناينسي)، كارلوس أوجوستو (إنتر ميلان)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، جابرييل ماجالهايش (آرسنال)، جاير كونها (نوتنجهام فورست)، جوناثان جيسوس (كروز)، فاندرسون (موناكو)، فيتور ريس (مانشستر سيتي)، ويسلي (روما). لاعبو الوسط: أندريه لويز (كورينثيانز)، أندري سانتوس (مانشستر يونايتد)، برونو جيماريش (آرسنال)، دانيلو (بوتافوجو)، جابرييل بونتيمبو (سانتوس)، جواو جوميز (أستون فيلا)، مارلون جوميز (شاختار دونيتسك).

أندريه لويز (كورينثيانز)، أندري سانتوس (مانشستر يونايتد)، برونو جيماريش (آرسنال)، دانيلو (بوتافوجو)، جابرييل بونتيمبو (سانتوس)، جواو جوميز (أستون فيلا)، مارلون جوميز (شاختار دونيتسك). المهاجمون: أليسون سانتانا (شاختار دونيتسك)، آلان (مانشستر سيتي)، إندريك (ريال مدريد)، إستيفاو (تشيلسي)، رافينيا (برشلونة)، رايان (بورنموث)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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مواجهة جديدة مع اليابان تتصدر جولة جنوب شرق آسيا

تُعد مباراة البرازيل الافتتاحية أمام اليابان في 14 نوفمبر مواجهة جديدة بين المنتخبين بعد لقائهما المثير في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، حين حقق المنتخب البرازيلي فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1.

وبعد ثلاثة أيام، سيواجه فريق أنشيلوتي سنغافورة المضيفة ليختتم مبارياته الدولية لهذا العام، وستجتمع القائمة في سنغافورة خلال نوفمبر المقبل لبدء الاستعدادات للمباراتين.