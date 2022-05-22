فرصة ذهبية للهلال .. الآن الانتقضاض على تيشيرا سهل!

طالما حاول نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي أليكس تيشيرا؛ لاعب وسط بشكتاش التركي، خلال أسواق الانتقالات التي فتحت منذ عام 2020، لكن في كل مرة تفشل الصفقة، لكن يبدو أنه قد يفعلها مع نهاية الموسم الجاري.

لماذا فشلت مفاوضات الهلال من قبل؟

الزعيم دخل في مفاوضات مع البرازيلي في صيف 2020، وفي يناير 2021، لكنه لم يفلح، حتى تعاقد في الصيف الماضي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي بدلًا منه.

ربما كان الهلال هو الأكثر سعيًا من بين الأندية السعودية للتعاقد مع تيشيرا، لكنه حصل على عدة عروض عربية أخرى.

اللاعب أوضح في تصريحات سابقة أنه رغم أن المقابل المادي في الدوريات العربية كان سيكون أكبر إلا أنه فضل الانضمام لبشكتاش، كونه يشارك في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

الآن الانقضاض على تيكسيرا سهل:

في الوقت الذي كان يركض به مسؤولو الهلال خلف تيشيرا، حاليًا قد ينجحوا في ضمه بأقل مجهود، في ظل خلافاته مع النادي التركي.

وفقًا لصحيفة "fotospor" التركية فإن نادي بشكتاش قرر التخلص من اللاعب، نظرًا لراتبه الكبير، حتى أنه لا يريد الكسب المالي من وراء الصفقة، فقط هدفه التخلص منه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي لا يرغب في الحديث عن أمور مادية مبالغ بها، وأنه يريد رحيله بمقابل مادي صغير، وهي نفسها رغبة تيشيرا، الذي يرى أنه إذا لم يرحل عن الأسود والأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، فإنه سيعاني من مشكلات شخصية، بسبب راتبه.

ماذا قدم تيكسيرا مع بشكتاش؟

صاحب الـ32 عامًا انضم للفريق التركي في صيف 2021، في صفقة مجانية، بعدما ظل ستة أشهر لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن الدوري الصيني.

خلال الموسم الجاري، شارك اللاعب في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.

الإصابات عطلت مسيرة البرازيلي مع بشكتاش ما بين إصابات عضلية وإصابة بفيروس كورونا، حتى أنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا، الذي ودعه فريقه من دور المجموعات.

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