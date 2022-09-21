فرصة ذهبية .. أنشيلوتي قد يحطم رقمًا قياسيًا مع ريال مدريد!

انطلاقة موسم رائعة للملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من تحطيم رقم قياسي جديد في تاريخ الفريق الإسباني العريق مع انطلاقة هذا الموسم.

ويمر نادي العاصمة بفترة رائعة للغاية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي حيث يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المحلي فيما يسير في دوري الأبطال بصورة مميزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن انطلاقة الملكي الرائعة قد تكلل بالوصول إلى رقم قياسي تاريخي للنادي وربما تحطيمه في قادم المواجهات.

حيث أوضح التقرير أن ريال مدريد قد شارك حتى الآن في 9 مواجهات استطاع أن يحقق من خلالها سلسلة انتصارات متتالية دون السقوط في فخ التعادل أو الهزيمة.

وكان قد سجل الرقم التاريخي في أفضل انطلاقة في موسم ريال مدريد مع المدرب ميجيل مونوز في عام 1961، حينما حقق 11 فوزًا.

وتم معادلة هذا الرقم في عام 1968 تحت قيادة نفس المدرب، لكنه فشل في تحطيمه في نهاية المطاف.

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والآن، لدي أنشيلوتي فرصة ذهبية لمعادلة هذا الرقم، حيث يواجه الملكي فريق أوساسونا على أرضه في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

ثم يستكمل مواجهات دوري الأبطال باللعب ضد فريق شاختار دونيتسك أيضًا على ملعب سانتياجو برنابيو، مواجهتين من المنطقي أن فوز فيهم الملكي.

ثم يخرج في الأخير للعب ضد فريق خيتافي خارج أرضه، وإذا استطاع تحقيق الفوز في تلك المواجهات الـ 3، سيصبح كارلو أول من يحقق 12 فوزًا متتاليًا في انطلاقة الموسم للملكي.