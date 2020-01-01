فرصة جريزمان ومشروع المستقبل .. كيف يتعامل برشلونة مع رحيل ميسي؟

هناك حلول لتعامل برشلونة مع غياب البرغوث

قرر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، مغادرة القلعة الكتالونية خلال الأيام المقبلة بعد فسخ تعاقده، لتشير التقارير إلى أنّ وجهته المقبلة إلى مانشستر سيتي.

رحيل ميسي بات قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، ولم يتوقف الأمر عند مجرد شائعات بل قدّم اللاعب طلبًا رسميًا لفسخ تعاقده وتفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل عن برشلونة بالمجان.

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رحيل ميسي يأتي في وقت حرج بعد خسارة برشلونة لكل البطولات والخروج من الباب الصغير أمام بايرن ميونخ بتلقيه أكبر خسارة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

كيف يتعامل برشلونة مع مغادرة البرغوث؟ وهل توجد حلول لا تجعل الجمهور يشعر بغياب أفضل لاعب في تاريخ البلوجرانا؟

فرصة جزيزمان

انضم أنطوان جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي بعد كسر عقده مع أتلتيكو مدريد ودفع الشرط الجزائي مقابل 120 مليون يورو.

جريزمان اضطر للعب في مراكز مختلفة تمامًا عن المعتاد مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، فتواجد على الرواق الأيسر وهي الجهة التي لا تناسبه على الإطلاق لأنّه يفضل إما التواجد في مركز صناعة اللعب أو على الرواق الأيمن. باختصار، أفضل مركز لأنطوان هو مركز ميسي.

رحيل ميسي سوف يمنح فرصة للفرنسي ليعود إلى مركزه المعتاد ووقتها لا يوجد ما يمنع تألقه وتقديمه أفضل ما لديه، بل وأن يتحول لمنقذ برشلونة وخليفة الهداف التاريخي.

كوتينيو يجد الحل

واجه فيليبي كوتينيو أزمة كبيرة بوجود ميسي في أرض الملعب، فاللاعب يفضل الحصول على حرية أكبر للقيام بدور صانع الألعاب وحرية كاملة في غياب البرغوث.

كوتينيو لن يضطر للعب في مركز الجناح، ولن يضطر للعودة كثيرًا للدفاع لأن جريزمان يتكفل بالقيام بهذا الدور بمهارة كبيرة بينما ميسي لم يكن يدافع، وبالتالي سوف تكون فرصته أكبر في ضبط الإيقاع وبناء الهجمات.

غياب ميسي سيكون مفيدًا بالأخص للثنائي الذي سيصبح قادرًا على اللعب في المركز المفضل دون أي معاناة.

بناء المستقبل

رغم أنّ إدارة برشلونة كانت بحاجة إلى بناء مشروع للمستقبل منذ ثلاث أو أربع أعوام على أقل تقدير، لكن وجود ميسي كان بمثابة المسكن الذي يجلب للفريق الألقاب حتى وهو في أقل مستوياته.

غياب ميسي يجعل حاجة برشلونة للمشروع أكبر من أي وقت مضى، فلم يعد هناك البطل المنقذ الذي يستطيع قلب الطاولة على المنافس رغم سوء مستوى الفريق.

إدارة برشلونة سوف تجد نفسها مجبرة على منح المدرب صلاحيات أكبر لوضع خطة شاملة وكاملة لإعادة البناء لتكوين فريق لا يمتلك نجمًا أوحد ولكن مجموعة من العناصر المتكاملة.

الفكرة أنّ حل مشاكل برشلونة سوف يستغرق وقتًا طويلًا لأن الفريق اعتمد على ميسي أكثر مما ينبغي خلال السنوات الماضية وبالتالي يجب الصبر ومنح المدرب رونالد كومان فرصة كاملة قبل الحكم عليه وتحديد مصيره.