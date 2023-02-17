فرصة النصر .. لوكا مودريتش غاضب من موقف ريال مدريد

الشكوك مستمرة وفرصة سانحة أمام النادي السعودي

يعتبر لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، أحد أهم الملفات على طاولة قادة ريال مدريد، لحسم مصيره من التجديد أو الرحيل عن النادي.

عقد مودريتش ينتهي مع ريال في شهر يونيو المقبل، وسط شكوك مستمرة حول موقفه، لمحاولة إدارة النادي الإسباني للتعامل مع تجديد عقود اللاعبين الكبار بعناية بالغة.

شبكة "Relevo" الإسبانية أكدت أن العلاقة ممتازة بين مودريتش وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، ولكن الصفقة المحتملة بضم جود بيلينجهام تخلق الكثير من الشكوك حول صاحب الـ37 سنة.

الدولي الإنجليزي يعتبر من أولويات النادي على المدى البعيد، وعلى الجانب الآخر سيبلغ مودريتش من العمر 38 سنة في سبتمبر القادم، وبدأ يشعر بالإرهاق الجسدي، كما أن ريال لا يفهم لماذا يصمم اللاعب على عدم ترك المنتخب الكرواتي.

وأوضحت "Relevo" أن مودريتش يريد التجديد لريال، لكنه لن يفعل ذلك بأي ثمن، حيث يريد أن يشعر بأن له وزنًا محددًا في الفريق ولا يريد النزول إلى درجة اللاعب البديل، كما أنه يشعر بالغضب من موقف العام الماضي، عندما انتظر النادي رؤية مستوياته في دوري أبطال أوروبا من أجل التجديد له.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "El Mundo" إن نادي النصر السعودي يترقب الموقف للجمع بين مودريتش وكريستيانو رونالدو بعرض راتب سنوي قيمته 30 مليون دولار على الدولي الكرواتي في الموسم الواحد.

ولا يعتبر النصر هو النادي الوحيد الذي يريد مودريتش، بوجود العديد من العروض المغرية لضمه في صفقة انتقال حر في حالة رحيله عن ريال في الصيف.