فرصة الميركاتو .. وكيل كوليبالي يعرضه على برشلونة بمبلغ صادم!

المدافع السنغالي يقترب من كامب نو

مفاجأة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قد تجعل برشلونة قريبًا جدًا من التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نظيره الإيطالي نابولي.

المدافع البالغ من العمر 31 سنة يدخل في العام الأخير من عقده مع نابولي، ولا توجد لديه اي نية للتوقيع على عقد جديد، لذلك الرحيل هو الخيار الأقرب له حاليًا.

ويعتبر الدولي السنغالي من الأهداف الرئيسية لبرشلونة في السوق، بالإضافة لكل من ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس، والفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، ولكن سعر الثنائي قد لا يناسب ظروف النادي الاقتصادية.

وقال الصحفي "جياكومو إياكوبيليس" إن اللاعب تم عرضه على برشلونة من خلال وكيل أعماله مقابل 20 مليون يورو فقط.

وهو ما يمنح النادي الكتالوني فرصة ذهبية للحصول على خدماته، بسبب سعره المنخفض مقارنة بقدراته الفنية والقيادية العظيمة، والتي ظهرت لسنوات طويلة مع نابولي.

ومع تفعيل الرافعة الاقتصادية الأولى لبرشلونة والاقتراب من القيام بالعملية التانية عن طريق بيع حقوق البث التلفزيوني، سيكون من السهل على برشلونة حسم الصفقة سريعًا.

ومن المقرر أن يؤثر نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا على العديد من عمليات الانتقال منها صفقة كوليبالي، حيث يعتبر من المرشحين للانتقال لإنتر كبديل لميلان شكرينيار، ويوفنتوس في حالة مغادرة دي ليخت، وكذلك نابولي لو اختار كوليبالي الانتقال لبرشلونة.

يذكر أن برشلونة يعمل على العديد من الصفقات في الوقت الحالي، أهمها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ورافينيا جناح ليدز يونايتد الذي أصبح على أعتاب الانتقال للفريق الكتالوني خلال الأيام القليلة القادمة.

اقرأ أيضًا ..