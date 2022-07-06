فرديناند يدافع عن رونالدو: ليس سعيدًا بوضع يونايتد والهجوم عليه قلة احترام!

أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن التدريبات وهجوم جماهير "الشياطين الحمر" عليه.

هب ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للدفاع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، بعد أن غياب عن الأيام الأولى من فترة التحضير للموسم الجديد.

رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط مخاوف من عدم قدرة النادي على التنافس على الألقاب.

ويعتقد فرديناند، الذي لعب دورًا رئيسيًا في إقناع رونالدو بالعودة إلى "أولد ترافورد" في الصيف الماضي، أن للمهاجم كل الحق في الشعور بالضيق من الوضع الحالي في النادي.

ماذا قال؟

وتحدث فرديناند على قناته عبر موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو عن وضع رونالدو الحالي في مانشستر يونايتد.

وقال عن شعور قائد منتخب البرتغال: "بالطبع هو ليس سعيدًا في مانشستر يونايتد".

واضاف: "نحن نتحدث عن كريستيانو رونالدو هنا! لا أفهم كيف أنها قصة كبيرة بأنه غير سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور في مانشستر يونايتد، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك".

وتابع: "أي شخص يريد الفوز بالمباريات والألقاب، أي شخص معتاد على الفوز والمنافسة كل عام للحصول على أكبر الجوائز ثم فجأة لا يجد ذلك، ولا يتأهل حتى إلى دوري الأبطال، لا يمكن أن تتوقع منه أن يجلس ويكون سعيدًا".

وأردف: "إنه ليس سعيدًا بعدم لعب دوري أبطال أوروبا، ولا يعرف حتى موسيقى الدوري الأوروبي، وعندما يأتي ذلك الوقت سيفكر، ما الذي أفعله هنا؟".

ماذا حدث؟

كان من المقرر أن يعود رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد يوم الإثنين، لكنه لم يتوجه إلى مركز تدريبات كارينجتون حتى الآن، وأرجع النادي غيابه إلى أسباب عائلية.

ويستعد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إلى التوجه إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد يوم الجمعة، حيث من المقرر أن يخوض "الشياطين الحمر" المباراة الأولى في بانكوك ضد ليفربول يوم 12 يوليو.

لكن حتى الآن، لا يعرف المدرب الهولندي ما إذا كان كريستيانو رونالدو سيصعد على متن الطائرة مع زملائه في الفريق.

بعض مشجعي مانشستر يونايتد اتهموا رونالدو بأنه يرفض التدريب في محاولة لتأمين خروجه من النادي، لكن فرديناند رد على تلك الادعاءات.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد عن ذلك: "لقد رأيت الناس يتصرفون بلمسة من عدم الاحترام، أحد أفراد عائلته ليس على ما يرام، لذلك هو ليس في التدريب".

وأضاف: "هو أحد أكثر الرياضيين براعة واحترافية الذي رأيناهم، إنه أكثر رياضي من حيث الاحترافية في آخر 15 عامًا، والناس يتساءلون عن مدى احترافيته ولماذا لا يتوجه إلى التدريب".

واختتم فرديناند: "نعم قد يرغب في المغادرة، وقد لا يكون سعيدًا بأشياء معينة في النادي، ولكن من حيث الاحترافية، هذا الرجل يتدرب حيث هو، عائلته معه ويجب أن يكون حيث هم الآن، وعلينا احترام ذلك، بهذه البساطة".

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