تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فرحة ما تمت .. حساب دوري روشن يُخيب آمال الاتحاديين بشأن صلاح

تامر أبو سيدو
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتمحمد صلاحليفربول

الاتحاد يُحاول جاهدًا الحصول على النجم المصري

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

خيب حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس آمال الاتحاديين بعدما أشعل حماسهم لدقائق بشأن التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب دوري روشن على إكس كان نشر تغريدة كتب فيها "الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟"، ليُشعل حماس جمهور بطل الدوري السعودي ويُغذي لديهم الأمل في إمكانية التعاقد مع النجم المصري.

الآمال انهارت تمامًا وسيطرة جملة "فرحة ما تمت" على النمور حين ظهر المغزى خلف تلك التغريدة، وهي إعلان تمديد الشراكة مع مصرف الإنماء للعام الثالث.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

التعليقات على التغريدة الجديدة حملت سخرية كبيرة من الاتحاد وجمهوره بعدما اعتقدوا أن المقصود هو التعاقد مع محمد صلاح.

الاتحاد مازال يُحاول إقناع يورجن كلوب بالتخلي عن نجمه المصري وقد قدم له عرضًا أخيرًا بقيمة 150 مليون يورو تتضن 50 مليونًا مكافآت تتعلق بشروط محددة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

182989 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90659كريم بنزيما
  • 9528خاليدو كوليبالي
  • 17136روبرتو فيرمينو
  • 7669نجولو كانتي
  • 18991مارسيلو بروزوفيتش
  • 39006صفقة أخرى
182989 الأصوات

اختيارات المحررين