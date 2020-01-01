من وجد ضالته في الزمالك حتى أمتع النجوم - إنه فرجاني ساسي

النجم التونسي أتم اليوم عامه الـ28

"لن ارحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه رغم العروض المغرية التي أتلقاها، احترامًا لعقدي وللجماهير" تصريح هدأ به التونسي فرجاني ساسي جمهور القلعة البيضاء، الذي كان قلقًا من رحل مايسترو خط وسطه، ليضع حجرًا جديدًا في جدار عشق جمهور الفارس الأبيض، رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

المايسترو - الساحر - الملحن - المبدع - الموسيقار، جميعها ألقاب من إبداعات الجمهور، وصفت بها التونسي معشوقها الذي خطف قلوبهم بتحركاته وتمريراته في الملعب.

اليوم الموافق 18 من مارس، يكمل التونسي عامه الـ28، حيث أنه من مواليد عام 1992.

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مايسترو وساحر قلوب الزملكاوية ❤️🤍



أقدامه تعزف أجمل الألحان في قلوب جماهيره 🎶



منذ قدومه إلى ميت عقبة وكرة القدم في @ZSCOfficial تحولت إلى موسيقي لها موسيقار واحد وهو الـفِر @FerjaniSassi 🎩



يحتفل اليوم فرجاني ساسي بعيد ميلاده الـ 28، كل عام والمايسترو بألف خير 🎂 pic.twitter.com/D2Z3nGpJv2 — جول مصر (@goaleg) March 18, 2020

لا يختلف اثنان على إبداع ساسي في الملعب من مراوغات أو تحركات أو تمريرات، تجعلك تقول بكل أريحية هذا ما كان يحتاجه الزمالك ويمكن أن يبني عليه فريقًا يعيد البطولات والألقاب لخزينة القلعة البيضاء.

ربما كان فرجاني ساسي الذي ارتدى الفانلة البيضاء في يونيو من عام 2018، الصفقة الأنسب التي يبحث عنها الفارس الأبيض خلال السنوات الأخيرة، السهل الممتنع بعيدًا عن لاعب يستعرض مهاراته بشكل مبالغ به أو آخر يلعب بفردية أو ثالث يتوقع أنه النجم الأوحد بالفريق.

صاحب الـ28 عامًا شارك مع الفارس الأبيض خلال عام ونصف تقريبًا شارك في 62 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.

وكما كانت الطفرة في أداء الأبيض مع حضوره، فإن الطفرة كانت أيضًا على مستوى البطولات، فقد أعاده إلى منصات التتويج الإفريقية، فتوج بطلًا للكونفدرالية 2019، وخلال أسبوع واحد حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، متغلبًا على اثنين من كبار القارة السمراء؛ الترجي التونسي والأهلي المصري.

لا ينكر أحد تأثير ساسي في وسط ملعب الفارس الأبيض، لكن يمكن أن نقول كما وجد الزمالك ضالته في اللاعب، كذلك فرجاني ساسي وجد ضالته في القلعة البيضاء مقارنة بتجربتين احترافيتين خاضهما خارج تونس.

معشوق الزمالكاوية بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة ناشئًا في صفوف النجم الساحلي التونسي، قبل أن يرحل عنه عام 2011 لارتداء قميص الصفاقسي، الذي شارك معه في أكثر من 100 مباراة، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

وخاض ساسي أولى تجاربه الاحترافية خارج بلده في يناير عام 2015، عندما انضم إلى مينز الفرنسي ولمدة موسم ونصف، لعب 40 مباراة وأحرز هدف وحيد وصنع اثنين آخرين.

يُكمل الـ🇹🇳 فرجاني ساسي، لاعب @ZSCOfficial الحالي و @FCMetz السابق، عامه الـ27 اليوم! 🎂



عيد ميلاد سعيد يا @FerjaniSassi، و إن شالله السنة هادي تحقق كل ما تمنيته..❤️🎶🎉 pic.twitter.com/WkIgw4RoV9 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) ١٨ مارس ٢٠١٩

لكن تجربته الاحترافية لم تستمر طويلًا ليعود إلى تونس، إثر هبوط مينز من الدوري الفرنسي الممتاز، إلا أنه عاد للعب للترجي.

في موسم ونصف أيضًا فقط، شارك مع باب سويقة في 56 مباراة، وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وفي تجربة احترافية جديدة لم يكتب لها أن تستمر طويلًا، انضم الساحر إلى النصر السعودي في يناير 2018، في تجربة هي الأقصر في مسيرته، لعب خلالها تسع مباريات فقط، ورحل في نهاية الموسم لينير القلعة البيضاء في صفقة هدية من تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

"يا ليت حياتي بسهولة ما يقدمه"، عبارة يختصر بها جمهور القلعة البيضاء الحديث عن النجم التونسي، الذي نجح بالزمالك ويقوده للنجاح على الساحة المحلية والأفريقية.

** ماذا قالوا عنه؟

"فرجاني ساسي، يلعب بطريقة سهلة غير معقدة، من الآن اسمه فرجاني سهل" أيمن يونس

"ساسي من طراز فريد، هو كمايسترو في وسط الملعب، قد تعتقد أن الكرة معقدة لكنه يلعب بطريقة سهلة، جعلني أحب مشاهدته كثيرًا" حازم إمام

"ما يقدمه يؤهله للعب في برشلونة، هو يلعب بنفس طريقة البرسا، هو من عالم آخر، وجاء يعلمنا شيء جديد في كرة القدم بمصر" رضا عبد العال

"الأفضل بين لاعبي الزمالك" مدحت عبد الهادي

"لاعب وسط نسور قرطاج (الذي سجل من ركلة جزاء في مرمى انجلترا بكأس العالم العام الماضي) يدمر هجمات المنافسين، وفي نفس الوقت يبني هجمات فريقه، ضرباته الرأسية المتقنة وتسديداته القوية سلاح آخر للفرسان البيض الذين يتصدرون ترتيب البطولة المصرية حاليا ويأملون بقوة في نقل هذا المستوى للمشهد القاري" الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

"ساسي جيد للغاية واستمتع بلعبه" وليد سليمان

"كنت أتمنى تواجده في الأهلي، هو لاعب ممتع، وهو اللاعب السوبر الذي كان ينقص الزمالك" علاء ميهوب