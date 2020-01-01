فرجاني ساسي: مفاوضات تجديد عقدي لم تبدأ .. وإفريقيا الأهم

ساسي من أفضل اللاعبين في خط الوسط بإفريقيا بالوقت الحالي

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك عن مشوار الفريق الأبيض المتبقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

توقف النشاط الرياضي حال دون استكمال دوري أبطال إفريقيا بالوقت الحالي، ولكن أشارت التقارير إلى استئنافها في سبتمبر المقبل.

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وقال ساسي في تصريحات لوكالة الصحافة التونسية، عن تجديد عقده مع الفريق: "أنا زملكاوي في الوقت الحالي، وسوف أركز في دوري أبطال إفريقيا للمنافسة على اللقب".

وتابع لاعب وسط منتخب تونس: "ننهي المغامرة الإفريقية أولًا ثم نرى موضوع تجديد عقدي مع النادي وأشعر بالراحة مع الفريق".

وأردف ساسي: "علاقتي بالجميع في الزمالك جيدة للغاية ولم أناقش موضوع تجديد عقدي حتى الآن، وعلاقتي رائعة بمرتضى منصور رئيس النادي ونستعد لعودة النشاط في الوقت الحالي".

ويخوض ساسي بالوقت الحالي معسكرًا مع المنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج، والذي أقامه خلال الفترة الحالية.