فرجاني ساسي: جمهور الزمالك أعطى للعالم درسًا في حب لاعبيهم

منتخب تونس بدأ المشوار الأفريقي بالتعادل وجمهور الفارس الأبيض كان داعمًا قويًا له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع فرجاني ساسي؛ لاعب منتخب تونس ومحترف الزمالك المصري، عدم المشاركة خلال مواجهة أنجولا بشكل أساسي إلى عدم جاهزيته البدنية، متمنيًا أن يقدم أفضل ما لديه مع نسور قرطاج بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

نسور قرطاج استهلوا مشوارهم في الكان أمس الإثنين، بالتعادل أمام أنجولا بهدف لكل منهما، في المباراة التي شارك بها محترف الزمالك كبديلًا في الشوط الثاني.

وعانى ساسي من كسر فوق مستوى كعب القدم قبل شهر من البطولة، خضع على إثره لعملية جراحية.

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وقال فرجاني، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "عدت للتو من إصابة والمدرب رأى أنني لست جاهزًا بدنيًا لذلك فضل الدفع بي كبديل، وأتمنى أن أكون جاهزًا للعب أساسيًا في المباريات المقبلة".

وأضاف: "أحب أن أشكر الجمهور الذي حضر لمساندتنا، لم نستغل وجودهم للفوز، لكنني أود أن أخص بالذكر جمهور الزمالك على دعمه لنا، وأتمنى تواجده في المباريات المقبلة".

لاعب الوسط اختتم: "جمهور الزمالك أعطوا للعالم درسًا في حب لاعبيهم، هم ساندوننا طوال الأسبوع الماضي وحضروا في المباراة الأولى، أشكرهم كثيرًا على ذلك".

يذكر أن المنتخب التونسي يلاقي المباراة المقبلة نظيره المالي في 28 من الشهر الجاري ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.