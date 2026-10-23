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الدوري الألماني
team-logoفرايبورج
Europa-Park Stadion
team-logoبايرن ميونخ
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فرايبورج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
فرايبورج ضد بايرن ميونخ
فرايبورج
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
هاري كين

معاينة شاملة لمباراة فرايبورج وبايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث يلتقي صاحب المركز الثالث بمتصدر الترتيب. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين والمزيد.

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الدوري الألماني - الجولة 7
Europa-Park Stadion

تنطلق مباراة فرايبورغ وبايرن ميونخ يوم 25 أكتوبر 2026، الساعة 11:30 بالتوقيت الشرقي القياسي و15:30 بتوقيت غرينتش.

بايرن يواجه أول اختبار حقيقي في الدوري الألماني

خفت بريق بداية موسم فرايبورغ بعض الشيء بعد هزيمتين متتاليتين، لكنه سيشكل اختبارًا مهمًا لبايرن ميونخ المتصدر، الذي يحل ضيفًا عليه يوم الأحد.

فرايبورغ يفقد الصدارة

أبعدت الهزيمة أمام باير ليفركوزن في آخر مباريات فرايبورغ بالدوري الألماني الفريق عن صدارة الترتيب، ثم أعقبتها خسارة أمام موناكو في دوري المؤتمر الأوروبي منتصف الأسبوع. ولم يحافظ فريق يوليان شوستر على نظافة شباكه منذ 12 سبتمبر، لكنه سيطمح إلى هز شباك بايرن، الذي استقبل أهدافًا في مبارياته الأربع الأخيرة.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

بايرن الغزير بالأهداف يشكل تهديدًا دائمًا

واصل هاري كين، أبرز المرشحين للكرة الذهبية، تألقه المعتاد مع بايرن، فسجل هدفًا وصنع آخر أمام آرسنال في مواجهة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 2-2 منتصف الأسبوع. وكان ذلك هدفه السادس عشر في مسيرته أمام آرسنال. وتغلب بايرن على لايبزيغ 6-1 في آخر مبارياته بالدوري الألماني، لكن الغريب أن ذلك كان فوزه الوحيد في أربع مباريات بجميع المسابقات. وسجل لويس دياز ثلاثية في تلك المباراة قبل استبداله لاحقًا، ثم شارك بديلًا أمام آرسنال واستُبدل أيضًا في وقت متأخر من اللقاء. وبطبيعة الحال، تحوم شكوك كبيرة حول مشاركته في هذه المباراة.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • سجل هاري كين 16 هدفًا هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، وهز شباك فرايبورغ في آخر ثلاث مواجهات بينهما.
  • يغيب جمال موسيالا عن الفريق الضيف لفترة طويلة.
  • لم يحافظ فرايبورغ على نظافة شباكه أمام بايرن في آخر 27 مواجهة مباشرة بينهما.
  • فاز فرايبورغ بآخر خمس مباريات خاضها على أرضه.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فرايبورج ضد بايرن ميونخ

4-2-3-1
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فرايبورج
فرايبورج
page.match.formation.title
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
ميو باكهاوسميو باكهاوسجوردي ماكينجوجوردي ماكينجوماتياس جينترماتياس جينترفيليب تريوفيليب تريوفيليب لينهارتفيليب لينهارتكيسوكي جوتوكيسوكي جوتوديري شيرانتديري شيرانتماكسيميليان إيغستاينماكسيميليان إيغستاينيانيك ايغيلهاردتيانيك ايغيلهاردتيان نيكلاس بيستيان نيكلاس بيستإيجور ماتانوفيتشإيجور ماتانوفيتشيوناس أوربيغيوناس أوربيغمين جاي كيممين جاي كيمدايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوكونراد لايمركونراد لايمرناثانيال براونناثانيال براونسيرج نابريسيرج نابرياليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشإسماعيل صيباريإسماعيل صيباريهيروكي إيتوهيروكي إيتومايكل أوليسيمايكل أوليسيهاري كينهاري كين
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
فرايبورج

التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

المدرب

  • جوليان شوستر
  • فنسنت كومباني

سيفتقد فرايبورغ فلوران موسليجا وبرونو أوجبس وبركاي يلماز بسبب الإصابة. ولا يواجه يوليان شوستر أي غيابات للإيقاف، وستُضاف مستجدات التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يغيب جمال موسيالا وتاريك بوخمان عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة. ولا يواجه فينسنت كومباني أي غيابات للإيقاف، لكن قد تطرأ مستجدات على الحالة البدنية للاعبي الفريق قبل عطلة نهاية الأسبوع، عقب مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت منتصف الأسبوع.

المستوى الأخير

فرايبورج

فرايبورج - المستوى

LUZ
ف4-2
شالكه
ف2-1
يابلونيك
ف3-2
ليفركوزن
خ2-1
موناكو
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

أونيون برلين
ف7-0
أوجسبورج
ت2-2
VIK
ت3-3
لايبزيج
ف6-1
آرسنال
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
20/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يدخل فرايبورغ هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته هزيمة 2-1 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، بعدما تعافى من تعادل سابق مع آينتراخت فرانكفورت بتحقيق فوزين متتاليين على شالكه 04 ويابلونيتس. وسجل فرايبورغ 12 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق بايرن ميونخ فوزين وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وقبلها اكتسح آر بي لايبزيغ 6-1 في الدوري الألماني. وسجل بايرن 20 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس غزارته الهجومية وتعرض دفاعه للثغرات من حين إلى آخر.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

فرايبورجتعادلبايرن ميونخ
0
1
4
الدوري الألماني
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
6
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
2
انتهت
الدوري الألماني
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
0
انتهت
الدوري الألماني
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
انتهت
7الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، عندما فاز بايرن 3-2 على ملعب يوروبا بارك في مباراة بالدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن أربع مرات وتعادل الفريقان مرة واحدة، وسجل 19 هدفًا مقابل تسعة أهداف لفرايبورغ. وجاءت نقطة فرايبورغ الوحيدة خلال تلك السلسلة من تعادل 2-2 على ملعب أليانز أرينا في مارس 2024.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
6420225+1714
ف
ت
ف
ف
ت
2
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
6420114+714
ت
ت
ف
ف
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
6411156+913
خ
ف
ت
ف
ف
4
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
6411169+713
ف
ف
ف
ت
ف
5
ماينتسماينتسماينتس
63121410+410
ف
خ
ف
خ
ف
6
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
63121211+110
ف
خ
ت
خ
ف
7
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
63031611+59
خ
ف
خ
ف
خ
8
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
6231121209
ت
ت
ف
ت
ف
9
هامبورجهامبورجهامبورج
6303615-99
ف
ف
ف
خ
خ
10
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
62221612+48
خ
ت
خ
ت
ف
11
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
62221016-68
ف
خ
ت
ف
خ
12
كولنكولنكولن
6213811-37
خ
ف
خ
ت
خ
13
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
6204810-26
خ
ف
خ
خ
ف
14
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
62041114-36
ف
خ
خ
ف
خ
15
شالكه 04شالكه 04شالكه
612347-35
خ
خ
ت
ف
ت
16
باديربورنباديربورنبادربورن
612359-45
ت
خ
ف
خ
خ
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
6123517-125
ت
ف
خ
خ
خ
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
6006820-120
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

يتصدر بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يحتل فرايبورغ المركز الثالث.

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