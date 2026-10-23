الدوري الألماني - الجولة 7 25 أكتوبر 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

تنطلق مباراة فرايبورغ وبايرن ميونخ يوم 25 أكتوبر 2026، الساعة 11:30 بالتوقيت الشرقي القياسي و15:30 بتوقيت غرينتش.

بايرن يواجه أول اختبار حقيقي في الدوري الألماني

خفت بريق بداية موسم فرايبورغ بعض الشيء بعد هزيمتين متتاليتين، لكنه سيشكل اختبارًا مهمًا لبايرن ميونخ المتصدر، الذي يحل ضيفًا عليه يوم الأحد.

فرايبورغ يفقد الصدارة

أبعدت الهزيمة أمام باير ليفركوزن في آخر مباريات فرايبورغ بالدوري الألماني الفريق عن صدارة الترتيب، ثم أعقبتها خسارة أمام موناكو في دوري المؤتمر الأوروبي منتصف الأسبوع. ولم يحافظ فريق يوليان شوستر على نظافة شباكه منذ 12 سبتمبر، لكنه سيطمح إلى هز شباك بايرن، الذي استقبل أهدافًا في مبارياته الأربع الأخيرة.

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بايرن الغزير بالأهداف يشكل تهديدًا دائمًا

واصل هاري كين، أبرز المرشحين للكرة الذهبية، تألقه المعتاد مع بايرن، فسجل هدفًا وصنع آخر أمام آرسنال في مواجهة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 2-2 منتصف الأسبوع. وكان ذلك هدفه السادس عشر في مسيرته أمام آرسنال. وتغلب بايرن على لايبزيغ 6-1 في آخر مبارياته بالدوري الألماني، لكن الغريب أن ذلك كان فوزه الوحيد في أربع مباريات بجميع المسابقات. وسجل لويس دياز ثلاثية في تلك المباراة قبل استبداله لاحقًا، ثم شارك بديلًا أمام آرسنال واستُبدل أيضًا في وقت متأخر من اللقاء. وبطبيعة الحال، تحوم شكوك كبيرة حول مشاركته في هذه المباراة.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

سجل هاري كين 16 هدفًا هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، وهز شباك فرايبورغ في آخر ثلاث مواجهات بينهما.

يغيب جمال موسيالا عن الفريق الضيف لفترة طويلة.

لم يحافظ فرايبورغ على نظافة شباكه أمام بايرن في آخر 27 مواجهة مباشرة بينهما.

فاز فرايبورغ بآخر خمس مباريات خاضها على أرضه.

أخبار الفريقين والقائمتان

سيفتقد فرايبورغ فلوران موسليجا وبرونو أوجبس وبركاي يلماز بسبب الإصابة. ولا يواجه يوليان شوستر أي غيابات للإيقاف، وستُضاف مستجدات التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يغيب جمال موسيالا وتاريك بوخمان عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة. ولا يواجه فينسنت كومباني أي غيابات للإيقاف، لكن قد تطرأ مستجدات على الحالة البدنية للاعبي الفريق قبل عطلة نهاية الأسبوع، عقب مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت منتصف الأسبوع.

المستوى الأخير

يدخل فرايبورغ هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته هزيمة 2-1 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، بعدما تعافى من تعادل سابق مع آينتراخت فرانكفورت بتحقيق فوزين متتاليين على شالكه 04 ويابلونيتس. وسجل فرايبورغ 12 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق بايرن ميونخ فوزين وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وقبلها اكتسح آر بي لايبزيغ 6-1 في الدوري الألماني. وسجل بايرن 20 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس غزارته الهجومية وتعرض دفاعه للثغرات من حين إلى آخر.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، عندما فاز بايرن 3-2 على ملعب يوروبا بارك في مباراة بالدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن أربع مرات وتعادل الفريقان مرة واحدة، وسجل 19 هدفًا مقابل تسعة أهداف لفرايبورغ. وجاءت نقطة فرايبورغ الوحيدة خلال تلك السلسلة من تعادل 2-2 على ملعب أليانز أرينا في مارس 2024.

الترتيب

يتصدر بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يحتل فرايبورغ المركز الثالث.