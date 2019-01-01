لامبارد ولويز يشيدان بقرار بوليسيتش

اللاعب الأمريكي يثير الإعجاب حتى قبل وصوله

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بقرار الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب الفريق الجديد، بالانضمام مبكراً لمعسكر الفريق التحضيري.

وشارك بوليسيتش في مشوار الولايات المتحدة نحو نهائي الكأس الذهبية في السابع من يوليو، ولكنه قرر قطع عطلته والانضمام لفريقه الجديد الأسبوع المقبل.

لامبارد: سعيد بمساهمة الشباب، ولهذا لم يظهر كانتي

وقال لامبارد للصحافة: "كريستيان سينضم الثلاثاء، حظي بعطلة قصيرة لأنه أراد العودة سريعاً وهذا شيء أقدره كثيراً، كنت لأفعل مثله".

وأكمل: "هو انتقال كبير له وينضم لنادي كبير، هو من أفضل اللاعبين الشباب، أتطلع للعمل معه، نحتاج للاعب مثله".

وانضم ديفيد لويز، مدافع تشيلسي في الإشادة بقرار بوليسيتش: "هو لاعب مميز وشاب وموهوب، أنهى دورة مع بلاده وقدم الأفضل، بالتأكيد سننتظره".

وواصل: "نحن فريق محظوظ لأننا نمتلك مجموعة كبيرة من الشباب الموهوب، وأنا أحاول لعب دوري وتحفيزهم ومساعدتهم".

وكان تشيلسي قد انتصر مساء السبت على سان باتريك الأيرلندي برباعية نظيفية في ثاني لقاءاته الودية.