فرانكفورت في نهائي الدوري الأوروبي ومورينيو بطريقه نحو اللقب الأول مع روما

انتهت مباريات الإياب من بطولتي الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي التي أقيمت اليوم، وتم تحديد أطراف اللقاء النهائي.

المواجهات كانت قوية وساخنة كعادة هذه المراحل من المنافسات القارية، خاصةً وأن جميع الفرق يزداد طموحها للحصول على اللقب في هذه الفترة.

في بطولة الدوري الأوروبي، استطاع فريق آينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (1-0)، ليكون بذلك مجموع المواجهتين (3-1) لصالح النادي الألماني.

وفي المنافسة ذاتها، انتصر فريق رينجرز على نادي لايبزيج بنتيجة (3-1)، ليكون بذلك مجموع المواجهتين (3-2) لصالح الفريق الأسكتلندي العريق.

وسيقام النهائي يوم 18 مايو، في استاد رامون سانشيز بيثخوان، في إسبانيا بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي.

وفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، استطاع فريق فاينورد العبور إلى الدور النهائي من المنافسة، بعد التعادل السلبي مع مارسيليا في فرنسا، ليكون بذلك مجموع المواجهتين (3-2) لصالح النادي الهولندي.

فيما انتصر روما على ليستر سيتي بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم في إيطاليا، ليكون بذلك مجموع المواجهتين (2-1) لصالح فريق الذئاب الذي يصعد بدوره للنهائي.

وسيقام النهائي يوم 25 مايو، على ملعب "طيران ألبانيا"، بين فريق روما الإيطالي، ونادي فاينورد الهولندي.

اقرأ أيضًا..

"لا يمكن أن يكون حقيقة" .. رد فعل ميسي على ريمونتادا ريال مدريد

بتدعيمات بسيطة .. هاو ينذر كبار الدوري الإنجليزي بانطلاق نيوكاسل!

قبل الضغط على بايرن .. ليفاندوفسكي يطلب ضمانات محددة من برشلونة!