إيسكو الغاضب يرفض الاحتفال بكأس العالم للأندية مع ريال مدريد

اللاعب فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد يرفض أن يسير مع زملاءه حول الملعب احتفالًا بلقب كأس العالم للأندية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب فرانشيسكو إيسكو نجم فريق ريال مدريد غاضب للغاية بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها مع النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" التي أكدت أنه رفض الاحتفال مع زملاءه بالسير حول الملعب رافعًا الكأس اعتراضًا على عدم مشاركته في النهائي.

وذكرت الصحيفة كذلك أن اللاعب لم يقف مع زملاءه خلال التقاط الصور التذكارية مع لقب كأس العالم للأندية الثالث على التوالي.

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وكان اللاعب قد شارك لمدة 25 دقيقة فقط أمام كاشيما أنتلرز الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية ولم يشارك على الإطلاق في المباراة النهائية.

ويعد إيسكو واحدًا من أهم عناصر فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلا أنه ومنذ وصول سانتياجو سولاري وهو مهمش بشكل كبير بالنسبة لما كان عليه الوضع قبل ذلك، حيث أن آخر مباراة خاضهًا أساسيًا في الدوري كانت الكلاسيكو أمام برشلونة.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد نال لقب كأس العالم للأندية بالأمس بعد التغلب على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.