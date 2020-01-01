فراس البريكان ويحيى نادر ضمن أبرز المواهب المتوقع تألقها في دوري أبطال آسيا

ينطلق خلال أيام دور مجموعات البطولة القارية، وبالتحديد يوم الأثنين المُقبل

أعد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرًا خاصًا عن أبرز المواهب الشابة المتوقع تألقها في منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2020.

وينطلق خلال أيام دور مجموعات البطولة القارية، وبالتحديد يوم الأثنين المُقبل في رحلة بحث عن بطل جديد للنسخة الحالية.

موقع الاتحاد الآسيوي رصد ثمانية لاعبين صاعدين من المنتظر تألقهم خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بسبب ظهورهم بشكل جيد خلال الفترة السابقة.

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وشهدت القائمة تواجد ثنائي من غرب آسيا تمثل في مهاجم النصر السعودي فراس البريكان، ويحي نادر لاعب نادي العين الإماراتي.

وكتب الموقع عن فراس البريكان (النصر السعودي):تألق المهاجم السعودي بشكل لافت خلال بطولة آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، وقاد منتخب المملكة العربية السعودية للوصول إلى المباراة النهائية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما تم اختيار هدفه في مرمى سوريا كأفضل هدف في أمم آسيا تحت 23 عاماً، وشارك البريكان مع المنتخب السعودي الأول رغم أنه لم يزل في التاسعة عشرة من عمره.

-وعن يحيى نادر (العين الإماراتي):لاعب الوسط المدافع الإماراتي صاحب الـ21 عاماً يقدم أداءً جيداً مع العين الإماراتي هذا الموسم، مما جعله مرشحاً للتألق في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

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ولعب نادر 13 مباراة مع العين الإماراتي هذا الموسم في كل المسابقات وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة واحدة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العين خلال شهر ديسمبر 2019..