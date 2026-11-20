مشاركة تابع GOAL على جوجل

كشف فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه إزاء خسارة جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، في الوقت الذي كان فيه من أبرز المرشحين للقب، في منافسة مع سالم الدوسري، قائد الهلال، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي، منح الجائزة إلى الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

إعلان

وشارك البريكان في انتصار الأهلي على النصر، بنتيجة (3-1)، في قلب ميدان الإنماء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، حيث تقدم كريستيانو رونالدو للعالمي، في الدقيقة 14، قبل أن يتحقق الريمونتادا، بثلاثية وندرسون جالينو وإيفان توني (من علامة الجزاء)، وروجر إيبانيز، بالدقائق 45+1 و71 و75.

انتصار مثير قاد الأهلي للمركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة، في المركز الثالث.

ماذا قال فراس البريكان؟

وفي حديثه عبر فضائية "ثمانية"، أعرب فراس البريكان عن سعادته بنقاط المباراة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعطي انطلاقة جديدة للراقي، فيما حقق الانتصار بفضل دخول اللاعبين بتركيز عالٍ، وإعطاء الجهد للمباراة بنسبة 100%.

وعلّق البريكان على خسارة جائزة أفضل لاعب في آسيا، بقوله "الحمد لله على كل حال، هذا مقدر ومكتوب، ومحبة الناس تغنيني عن الجائزة".

إعلان إعلان

وتلقى البريكان رسالة بشأن لقطة تحية الجماهير الكبيرة له في المدرجات فور سماع اسمه عبر الإذاعة الداخلية، معلقًا "ليس غريبًا عنهم، فهم اللاعب رقم 12 والداعم الأول".

مواضيع ذات صلة

إشادة بمهاجم الأهلي

ورغم مشاركته بديلًا في الدقيقة 80، بعد خروج إدوارد سبيرتسيان، إلا أن فراس البريكان نال إشادة كبيرة من قِبل المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي، الذي أغدق المديح لأدواره المتعددة في قلب الميدان، حيث يبذل مجهودات دفاعية، ويضغط في منطقة الجزاء، ثم يتراجع ويتفوق في الالتحامات، ويحافظ على أخلاقيات العمل تمامًا، فضلًا عن كونه لاعب تحت المهاجم، وظهير أيسر، وجناح يلعب في الطرفين، ناهيك عن أدواره الدفاعية.

رد فعل سالم الدوسري

وفي صعيد آخر، وجه سالم الدوسري، قائد الهلال، رسالة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، تحمل آية قرآنية، بقوله تعالى "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، كما نشر مقطع فيديو له في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، حيث كان يصافح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

إعلان

ماذا ينتظر الأهلي بعد قمة النصر؟

وتمكن الأهلي من مصالحة جماهيره في الإنماء، بعد الخسارة القاسية أمام الشباب، في الجولة الماضية من دوري روشن، بسداسية مقابل هدف، فيما يستعد للسفر إلى مدينة الخور في قطر، من أجل ملاقاة فريق الشمال، يوم الإثنين المُقبل، ضمن حساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري (مجموعة الغرب)، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأهلي قد تعادل مع السد القطري، سلبيًا، في الجولة الماضية، ليحتل المركز السادس في جدول النخبة الآسيوية، برصيد 8 نقاط في أربع مباريات.