فخر الدين بن يوسف: لقب دوري أبطال إفريقيا سيبقى في تونس

لاعب الاتفاق السعودي يتمنى تتويج الترجي باللقب القاري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق نادي الاتفاق السعودي، ولاعب الترجي التونسي السابق، على أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون صعب للغاية.

الترجي سيستضيف الوداد البيضاوي المغربي مساء غدٍ الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس.

ابن يوسف قال خلال تصريحات إذاعية: "الترجي استطاع أن يقدم مستوى رائع في مباراة الذهاب، وكان من الممكن أن يحسم اللقب في المغرب، ولكن التعادل نتيجة إيجابية".

لاعب الترجي السابق تابع: "نتيجة مباراة الذهاب إيجابية، وستجعل لاعبي الفريق التونسي يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة".

📈- #النصر لأول مرة يحقق 10 نقاط في دوري أبطال آسيا خلال دور المجموعات.🔝 pic.twitter.com/uAqa5n4zMa — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 30, 2019

فخر الدين بن يوسف واصل: "أحذر لاعبي الترجي من الاستسهال في مهمة مباراة، لأن الوداد ليس لديه ما يخسره، وسيلعب بكل قوته، ويجب التركيز أمامه".

واختتم لاعب الاتفاق تصريحاته قائلًا: "مواجهة فوزي البنزرتي أمام تلميذه معين الشعباني ستكون خاصة، ولكن حسب تجارب سابقة التلميذ هو من يتغلب على أستاذه، وسيبقى اللقب في تونس".

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مباراة الذهاب بين الترجي والوداد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، باللقاء الذي أقيم في المغرب يوم الجمعة الماضي.