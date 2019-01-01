إصابة جديدة لأومتيتي والطاقم الطبي في فرنسا يعلن الموقف النهائي اليوم

المدافع الفرنسي لم يشارك مع منتخب بلاده بالأمس بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

غاب صامويل أومتيتي، مدافع منتخب فرنسا، عن تدريبات منتخب بلاده هذا الصباح بسبب الإصابة.

المدافع صاحب الـ 25 عاماً، لم يشارك مع الديوك الفرنسية بالأمس، في الفوز على ألبانيا بأربعة أهداف لهدف في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادمة.

ويعاني أومتيتي من إصابة في قدمه منذ يوم الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يقرر الطاقم الطبي اليوم مدى إصابته، وهل سيبقي مع المجموعة أم يغادر، بعثة المنتخب ويعود إلى برشلونة.

جريزمان يعتذر إلى ألبانيا

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الفرنسي، أمام أندورا يوم الثلاثاء القادم، على أرضه في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

المنتخب الفرنسي، يفتقد إلى العديد من اللاعبين في الفترة الحالية بسبب الإصابة، ضمنهم بول بوجبا، ونجولو كانتي، وكيليان مبابي، وأخيراً المنضم لهم حديثاً أومتيتي.

جدير بالذكر أن الديوك الفرنسية تحتل صدارة مجموعتها برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع تركيا وأيسلندا بعد لعب 5 جولات، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى البطولة.