فحص جديد يحسم موقف القرني من اللعب في كأس العالم

اللاعب تعرض لإصابة في الركبة

يعيش فواز القرني حارس مرمى المنتخب السعودي حالة من القلق والترقب بعد تعرضه لإصابة في الركبة تُهدد حلمه باللعب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

لاعب الشباب، الذي لم يلعب أي دقيقة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، تعرض لإصابة في الأيام الأولى من معسكر الأخضر في أبو ظبي وقد خضع لفحوصات طبية أظهرت أنها في الركبة، وتتحدث المصادر الإعلامية عن خروجه من حسابات المنتخب في المونديال لكن الأمر لم يؤكد رسميًا بعد.

SHAHID

صحيفة الرياضية السعودية أشارت في نسختها الصادرة صباح اليوم إلى أن القرني سيخضع لفحص جديد على موضع الإصابة اليوم السبت يهدف لتحديد نوعها وبرنامجها العلاجي والمدة التي يحتاجها الحارس للتعافي منها.

وأكدت الرياضية أن إدارة المنتخب السعودي ستُعلن كافة التفاصيل الخاصة بالإصابة وموقف الفرني من خوض المونديال بعد ظهور نتائج الفحص مباشرة.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

SHAHID