فحص جديد يحسم موقف القرني من اللعب في كأس العالم

تامر أبو سيدو|
Fawaz Al-Qarni - shabab 2022al shabab twitter
السعوديةدوري روشن السعوديكأس العالمالنصرفواز القرني

اللاعب تعرض لإصابة في الركبة

يعيش فواز القرني حارس مرمى المنتخب السعودي حالة من القلق والترقب بعد تعرضه لإصابة في الركبة تُهدد حلمه باللعب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

لاعب الشباب، الذي لم يلعب أي دقيقة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، تعرض لإصابة في الأيام الأولى من معسكر الأخضر في أبو ظبي وقد خضع لفحوصات طبية أظهرت أنها في الركبة، وتتحدث المصادر الإعلامية عن خروجه من حسابات المنتخب في المونديال لكن الأمر لم يؤكد رسميًا بعد.

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صحيفة الرياضية السعودية أشارت في نسختها الصادرة صباح اليوم إلى أن القرني سيخضع لفحص جديد على موضع الإصابة اليوم السبت يهدف لتحديد نوعها وبرنامجها العلاجي والمدة التي يحتاجها الحارس للتعافي منها.

وأكدت الرياضية أن إدارة المنتخب السعودي ستُعلن كافة التفاصيل الخاصة بالإصابة وموقف الفرني من خوض المونديال بعد ظهور نتائج الفحص مباشرة.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

  • 65%دور المجموعات
  • 20%دور الـ16
  • 5%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
494 الأصوات
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