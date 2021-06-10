فجوة السعيد والقطعة المفقودة .. أفشة المعادلة الصعبة في الأهلي

هل سيتمكن الأهلي من تعويض أفشة حال رحيله؟

فتح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمد أفشة الباب لرحيل نجم النادي الأهلي، بعدما خرج بتصريحات، يؤكد خلالها على أن اللاعب يحظى بمتابعة من أندية أوروبية كثيرة، وأنه قد يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، فماذا يجب أن يفعل الأهلي تحسبًا لرحيل أفضل لاعبيه في أي وقت؟

الجميع يعلم جيدًا أن محمد مجدي أفشة هو أفضل لاعبي النادي الأهلي حاليًا، وغيابه عن تشكيل المارد الأحمر لأي ظرف يكون مؤثرًا للغاية، منذ رحيل عبد الله السعيد، وعانى الفريق الأحمر حتى جاء أفشة الذي نجح في سد تلك الخانة بنجاح.

معاناة الأهلي بعد رحيل عبد الله السعيد، أمرًا لا يريد جماهير القلعة الحمراء تكراره بكل تأكيد، وهو الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار، في حالة رحيل محمد مجدي أفشة خلال الوقت الحالي، ويجب إعداد خطة بديلة، حال وصول عرضًا مقنعًا للاعب والنادي ورحل.

ماذا يجب أن يفعل الأهلي خلال الوقت الحالي؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

لماذا أصبح أفشة أهم عناصر الأهلي حاليًا؟

ناهيك عن "القاضية ممكن" هدفه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، فرض أفشة نفسه كأفضل لاعبي النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع الكثير من الأندية لمتابعته.

أفشة هو اللاعب الذي يبحث عنه النادي الأهلي منذ سنوات، خاصة بعد رحيل عبد الله السعيد، واستطاع أن يعيد القلعة الحمراء على عرش قارة إفريقيا، ويقدم أداءً مميزًا للغاية.

لعب أفشة مع الأهلي ببطولة الدوري المصري هذا الموسم 17 مباراة، سجل فيهم هدفين وصنع 6 أهداف، واستطاع صناعة 39 فرصة للتسجيل، منهم 8 فرص مؤكدة، لم يستغل منها إلا 6 فرص.

مرر أفشة الكرة 743 مرة، منها 596 تمريرة صحيحة، و147 تمريرة خاطئة، وسدد 40 تسديدة، منها 15 على المرمى ومثلهم خارج المرمى، و10 تسديدات تصدى لها دفاع الخصوم.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعب أفشة 8 مباريات، استطاع خلالهم أن يسجل هدفين ويصنع مثلهما، وصنع 17 فرصة للتسجيل، منهم 4 فرص محققة.

لاعب الأهلي مرر الكرة 299 مرة، منها 262 تمريرة صحيحة، و37 تمريرة خاطئة فقط، وسدد أفشة 22 تسديدة، منها 5 تسديدات على المرمى، و11 خارج المرمى.

بدلاء أفشة

بالطبع يمتلك النادي الأهلي أكثر من لاعب يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب، يعد أبرزهم ناصر ماهر، والذي لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة، في ظل تواجد أفشة بشكل أساسي.

كما يمتلك أيضًا الأهلي لاعبًا موهوبًا، وهو محمد محمود لاعب الوسط، الذي غاب لفترات طويلة بسبب الإصابات، لاعب يمتلك إمكانيات رائعة، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط.

وهناك لاعب آخر يمتلكه الأهلي يلعب في هذا المركز، وهو أحمد عبد القادر، الذي يلعب لنادي سموحة حاليًا على سبيل الإعارة، ويقدم مستوى أكثر من رائع رفقة الفريق السكندري.

وهناك لاعب آخر في فريق آخر، بالفعل بدأ الأهلي الاهتمام به من أجل ضمه، وهو اللاعب إبراهيم عادل، الذي يلعب في صفوف نادي بيراميدز.

طريقة أخرى لحل غياب أفشة

هناك حل آخر من الممكن أن يتبعه الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، من أجل مواجهة غياب أفشة حال رحيله، وهي تغيير طريقة اللعب، وعدم الاعتماد على صانع ألعاب.

هناك أكثر من طريقة من الممكن أن يلعب بها أي فريق، دون الاستعانة بصانع ألعاب، يعد أبرزها 4-4-2 أو 3-4-3 أو 4-3-3، دون الاعتماد على صانع ألعاب في تلك الطرق.

ويمكن الاعتماد على تلك الطرق من الآن، وذلك لمواجهة أي ظرف قد يجعل محمد مجدي أفشة غير قادر على المشاركة مع الفريق الأحمر.

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ماذا يفعل الأهلي بدون أفشة؟

لعب النادي الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم بدون محمد مجدي أفشة مباراتين، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، سجل فيهم الفريق الأحمر 4 أهداف.

ولعب الأهلي بوجود أفشة في 17 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر الفريق الأحمر مباراتين.