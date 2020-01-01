فتوحي يوضح .. ماذا قال للسومة قبل "كرة" الفوز أمام الرائد؟

الأهلي احتل وصافة الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الرائد

تحدث إدريس فتوحي نجم الأهلي عن فوز فريقه على الرائد ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حيث حول تأخره لفوز بهدفين.

وقال فتوحي في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "كنت أتوقع أن يسجل عمر السومة الكرة الأخيرة هدفًا ونفوز به".

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وأضاف المغربي خلال تصريحاته: "دائمًا عمر السومة يتدرب عليها، وطالبت منه قبل تنفيذها أن يضعها داخل المرمى".

وتابع عن كواليس ما حدث بين الشوطين قائلًا: "تحدثنا مع أنفسنا بين الشوطين أن لا يجوز هذا الأداء، وبالفعل دخلنا بشكل مغاير في الشوط الثاني، وحققنا الـ3 نقاط".

واختتم فتوحي حديثه قائلًا: "على استعداد أن أشارك مع الأهلي في أي مركز، إذا طُلب مني المشاركة بدلًا من العويس سأشارك".

فتوحي من الصفقات المميزة للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أفاد الراقي في أكثر من مباراة أهمها أمام النصر في الموسم الحالي.