"فتوحي وأوسو" ثنائي قلب الموازين .. هل يواصل الأهلي اختياراته المميزة بين الأجانب؟

صامويل أوسو وإدريس فتوحي نجحا في تقديم مستويات مميزة مع الأهلي

يقدم النادي الأهلي مستوى رائع هذا الموسم، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث ينافس على صدارة الترتيب مع الهلال، تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي اختار بعض اللاعبين بعناية قبل بداية الموسم، أثبتوا أنهم قادرين على قيادة الفريق للمنافسة.

الأهلي تعاقد مع طلال العبسي من التعاون، وليوبومير فيسا من بنفيكا البرتغالي، وإدريس فتوحي من الحزم وألكساندر ميتريتسا وحسن القائد من الشباب وصامويل أوسو من الفيحاء وسلطان مندش والحاج عثمان رانجي من الفيحاء.

ولكن أبرز الصفقات التي نجحت خلال الفترة الماضية، هما المغربي إدريس فتوحي والغاني صامويل أوسو، حيث استطاع الثنائي أن يقدم مستويات رائعة خلال الفترة القصيرة الماضية.

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كان هناك بعض التحفظات على التعاقد مع الثنائي بشكل خاص، حيث أكد البعض على أن إدريس فتوحي لن ينجح بسبب عامل السن، حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وأيضًا أوسو لن يقنع لأنه جاء في فترة إعارة قصيرة لمدة 3 أشهر فقط، وهي المدة التي لن تسمح له بالتألق والتأقلم مع الفريق.

وبعدما نجح الثنائي فتوحي وأوسو في تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، نستعرض خلال السطور التالية ما قدماه مع الأهلي منذ انضمامهما خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 وحتى الآن ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين..

إدريس فتوحي

لعب إدريس فتوحي مع الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 9 مباريات، سجل هدفين، وقدم 9 مراوغات مكتملة، ومرر الكرة 363 مرة بشكل صحيح، و65 تمريرة غير صحيحة.

ويعد فتوحي واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق، ويشكل ثنائيًا قويًا مع زميله السوري عمر السومة، الذي خرج بتصريحات يؤكد خلالها على أن اللاعب المغربي أضاف للفريق كثيرًا.

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صامويل أوسو

لعب أوسو مع الأهلي 8 مباريات ببطولة الدوري، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، وصنع هدف واحد، وقدم 8 مراوغات مكتملة، ومرر الكرة 124 تمريرة، منها 101 تمريرة صحيحة، و23 تمريرة خاطئة.

أوسو يتم الاعتماد عليه بشكل كبير من جانب مدربه فلادان، ويتميز بالسرعة والمهارة والتسديد، واستطاع أن يقود الفريق لتحقيق انتصارات مهمة.