فتح الله: لن نسمح برحيل عبدالله السعيد عن بيراميدز

فتح الله تولى مهمة المدرب العام في بيراميدز

تحدث محمود فتح الله، المدرب العام الجديد لبيراميدز، عن منصبه الجديد تحت قيادة عبدالعزيز عبدالشافي المدير الفني المؤقت.

وكان بيراميدز قد أعلن رحيل ديسابر عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث تم فسخ العقد بالتراضي.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "أي شخص يعمل داخل نادي بيراميدز سيكون محظوظًا بتواجد لاعبين مميزين للغاية".

وتابع مدافع منتخب مصر السابق: "من المفترض أن يكون مركز بيراميدز متقدمًا عن هذا في الوقت الحالي، في ظل الإمكانيات الكبيرة المتواجدة".

وأضاف فتح الله: "متمسكون ببقاء عبدالله السعيد في الوقت الحالي داخل بيراميدز، فأنه أفضل لاعب في مصر بالموسم الحالي".

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بيراميدز تعرض للهزيمة أمام الزمالك ومن ثم الجونة في الدوري المصري الممتاز مؤخرًا، مما زاد الأزمة مع إدارة النادي.