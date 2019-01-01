فتح الله: الدوري لن يكتمل.. وأتمنى استمراره وتتويج الزمالك

فتح الله: الدوري لن يكتمل.. وأتمنى استمراره وتتويج الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد محمود فتح الله، مدافع النجوم، أن الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين ولم يتأثروا من غياباتهم في مباراة اليوم السبت بالدوري.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره النجوم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: "من الممكن أن نقول عدم الانسجام هو سبب تأخر فوز الزمالك، ولكنهم يمتلكون لاعبين مميزين رغم الغيابات".

وأضاف: "في رأي الشخصي أن الدوري المصري بسبب الضغوط التي تدور حوله، لن يكتمل الموسم الحالي، بنسبة 90 %، ومن المحتمل الإعلان عن هذا قريبًا".

وتابع: "أتمنى استكمال الدوري بالتأكيد، وتتويج الزمالك بالبطولة لأنه بيتي، وأي لاعب يتواجد في الزمالك ولو لمباراة واحدة سيرتبط جيدًا بجماهيره".

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وعزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، محلقًا بعيدًا عن منافسيه بيراميدز والأهلي.