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فاينورد يقترب من استعادة كارسدورب في يناير

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كاردسدورب يقترب من العودة إلى فاينورد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية في إيطاليا أن المفاوضات بين روما وفاينورد وصلت مراحل متقدمة، وذلك من أجل رغبة الفريق الهولندي في استعادة نجمه السابق كارسدورب.

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وكان كارسدورب قد انتقل إلى صفوف روما خلال موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضي قادمًا من فاينودر الهولندي بعدما تألق معهم وأصبح حديثًا للكثيرين.

وانتقل كارسدورب إلى روما عام 2017 بعقد لمدة موسمين ونصف، دون أن يكشف أي من الفريقين إذا كان هناك خيارًا لإعادة الشراء في عقده أم لا.

وعلى ذلك، أشارت صحيفة لا جازيتتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عودة اللاعب إلى صفوف فاينورد باتت مسألة وقت لا أكثر بعد اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل.

وأوضحت الضحفية أيضًا أن الإعلان الرمسي عن عودة كارسدورب إلى فاينورد تأخر فقط من أجل الجلسات التي عقدتها إدارتي الفريقين من أجل الاتفاق على الصيغ النهائية للعقود.

يذكر أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا قد انتقل إلى صفوف روما مقابل 14 مليون يورو عام 2017، في صفقة توقع الكثرون نجاحها ولكنه لم يقدم الأداء المطلوب.

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