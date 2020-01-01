فاينالدوم يتهم بيكفورد بالغباء: ليست المرة الأولى

فان دايك ربما يغيب حتى نهاية الموسم الحالي

قام جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، بمهاجمة جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، بعد تسببه في الإصابة الطويلة لمواطنه الهولندي فيرجيل فان دايك.

بيكفورد تدخل بعنف على فان دايك، في المواجهة التي جمعت بينهما وانتهت 3/3 السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، ليتسبب في إصابة مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي.

فاينالدوم تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة الريدز أمام أياكس أمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا، ليبدي رأيه في هذا الموقف.

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وقال الهولندي:"الالتحام كان قمة في الغباء، من وجهة نظري هو لم يقصد إصابة فان دايك، لكن الطريقة التي لعب بها أظهرت أنه لا يهتم بتوابع الضربة".

وأضاف:"الأمر حدث أكثر من مرة في مواجهاتنا ضد إيفرتون، هم يبالغون في طريقة اللعب بعنف، والأمر أصبح أكثر من المعقول".

وتابع:"ما يفعلونه ليس طبيعياً بأي شكل من الأشكال، الأمر كان صعباً علينا وشعرنا بحالة كبيرة من الحزن".

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يذكر أن التقارير الأولية تؤكد أن فان دايك سيغيب عن ليفربول لما تبقى من الموسم الحالي، وسط توقعات بدخول المدرب يورجن كلوب في سوق انتقالات يناير لتدعيم دفاعه بصفقة جديدة.