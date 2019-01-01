فاينالدوم: صعب توقع نتيجة ليفربول وبايرن ميونخ

مواجهة مرتقبة بين العملاقين في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جورجينيو فاينالدوم، لاعب ليفربول، ترجيح كفة فريق على الآخر في الموقعة المنتظرة لفريقه مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول الثلاثاء المقبل بايرن ضمن ذهاب دور الستة عشر للكأس الأوروبية على ملعب "أنفيلد".

وقال الهولندي في حوار مع "بيلد": "نريد أن نلعب أمام الأفضل وتفوز عليهم، فريقان من الأفضل عالمياً سيتقابلان، عليك أن تستمع فقط ولا تتوقع النتيجة".

روبن: ملعب أنفيلد هو دابتي السوداء

💢"يمكنه تسديد الكرة من أي زاوية، لا أحد يستطيع إيقافه، لا أحد يستطيع قطع الكرة منه، كان كالوحش"⚽️



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عيد ميلاد سعيد ! 🎂🇧🇷 pic.twitter.com/bdJDRvpsiR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

أسطورة ليفربول يواصل الثناء على فينالدوم

وأضاف: "برأيي الأفضل هو روبن، أسطورة حقيقية، يستحق اللعب على هذا الصعيد، أحبه كثيراً ولكن أريد التغلب عليه".

وعاد فاينالدوم بالذاكرة للقائه الأول مع مدربه يورجن كلوب: "كان في منزله، أتذكر أنني كنت خائف من كلبه، وأنه استمر في سؤالي أسألة شخصية عن عطلتي وملابسي، كان يريد معرفة شخصيتي وطبيعتي قبل أي شيء".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع مانشستر سيتي، ولكن بمباراة أقل عن الأخير.