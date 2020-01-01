فايلر يواصل مفاجآته - معلول على مقاعد البدلاء أمام الهلال وأيمن أشرف ظهيرًا

الأهلي يسعى للصعود متصدرًا لمجموعته في بطولة إفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن تشكيل الفريق الذي سيواجه الهلال السوداني ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز لتصدر المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، أو يتعادل ويحتل الوصافة في حالة فوز النجم على بلاتينيوم.

وواصل فايلر مفاجآته في تشكيل الأهلي حيث احتفظ بالتونسي علي معلول على دكة البدلاء وأحمد فتحي تم استبعاده نهائيًا من قائمة الفريق وهو ما أثار حيرة جماهير الأهلي.

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ودفع فايلر في تشكيل الأهلي بكلًا من أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر ومحمد هاني كظهير أيمن على حساب الثنائي معلول وفتحي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج - حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.