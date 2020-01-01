فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي ستواجه المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل منذ الأسبوع السادس من الدوري.

وحشد فايلر قوة الأهلي للفوز باللقاء، حيث تتسم المواجهة دائمًا بين الأحمر والمصري بالندية والإثارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني - أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – جيرالدو – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ

الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن – جونيور أجايي