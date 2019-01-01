فايلر يطمئن على حالة رامي ربيعة قبل مواجهة النجم الساحلي

مواجهة قوية بين الأهلي والنجم الساحلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي من لحاقه بمواجهة النجم الساحلي التونسي من عدمه غدًا الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لخطف الـ3 نقاط أمام النجم الساحلي، في بداية مشواره الإفريقي نحو اللقب التاسع في تاريخه بعد غياب ليس بقصير عن منصات التتويج الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حرص على أن يطمئن على ربيعة قبل مران اليوم.

وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق ليعرف تطورات إصابة رامي ربيعة وموقفه من لقاء الغد أمام نظيره النجم الساحلي التونسي.

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وكان ربيعة قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مران الأمس في تونس، وغادر التدريبات واضعًا ثلج على موضع الإصابة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.