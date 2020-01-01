فايلر يُطالب الجهاز الطبي بالأهلي بتقرير شامل عن حالة المصابين

الأهلي يُعاني من غيابات بالجملة بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية

يتسلم المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا شاملاً عن اللاعبين المصابين من الجهاز الطبي بالفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

الأهلي يُعاني من غيابات بالجملة بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من؛ رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود.

كما يفتقد شريف إكرامي ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التي لحقت بالثلاثي وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

وفي نفس الإطار، يخضع وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز، حيث يتصدر الفريق ترتيب بطولة الدوري برصيد 30 نقطة.