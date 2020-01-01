فايلر يرفض التحدث عن صالح جمعة.. وسبب عدم الدفع بـ"بادجي" في تشكيل الأهلي

الأهلي حقق الفوز على المصري بثلاثية نظيفة

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري.

الأهلي حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من منافسات الدوري.

واصل فريق القلعة الحمراء طريقه في كسر الحواجز وحقق الفوز الـ15 على التوالي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

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وقال فايلر في تصريحات عقب اللقاء: "هذا الأداء ليس الأفضل لنا وليست المباراة الأفضل لنا، سيناريو اللقاء كان غريب للغاية".

وأضاف: "في ظل ضغط المباريات بالوقت الحالي، من المؤكد أن هناك حالة من الإجهاد للاعبين ولكن الأهم أننا حققنا الفوز".

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وتابع السويسري: "لن أتحدث عن استبعاد صالح جمعة من عدمه، وبخصوص بادجي أنه في حاجة للتأقلم مع الفريق".

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 45 نقطة بالفوز في 15 لقاء على التوالي في البطولة المحلية.