فايلر يجتمع مع الجهاز الطبي لتحديد موقف المصابين قبل مواجهة الزمالك

وضع الجهاز الفني للأهلي برنامج الإعداد لمباراة الزمالك

عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي المصري جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين والاطمئنان على سير البرامج العلاجية الخاصة بهم.

طبيب الفريق أطلع مع فايلر على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي، حيث يُعاني الفريق من الإصابات لأكثر من لاعب.

وتضم قائمة المصابين رمضان صبحي الذي ينفذ المراحل الأخيرة لبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني سعد سمير من الإصابة في وتر أكيلس، وحمدي فتحي وكريم نيدفيد من غضروف الركبة، ومحمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

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وفي إطار آخر، وضع الجهاز الفني للأهلي برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في إمارة أبوظبي الخميس المقبل.

ويبدأ الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني أن يخوض الفريق اليوم مرانًا خفيفًا، بعد أداء مباراة المصري أمس في الدوري.

وتقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد؛ لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غدٍ الإثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.

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يُذكر أن رينيه فايلر قد حصل على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري وأيضًا دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادًا لمواجهة الخميس المقبل.