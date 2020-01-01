فايلر يتحدث عن استبعاد "كهربا" والإياب أمام صن داونز وإصابة رمضان صبحي

الأهلي حقق فوزًا هامًا على صن داونز

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز بثنائية علي معلول، في ذهاب دور ربع النهائي الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة"، بحضور 30 ألف مشجع.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: " أوجه الشكر للمدرب موسيماني على حديثه بالإشادة بي، استحوذنا على اللقاء وكانت لدينا الأفضلية، وأخذنا خطوة ستكون لنا دافع إيجابي في الإياب".

المزيد من الفرق

وتابع المدير الفني السويسري: " جاهزون دائمًا لأي منافس، خوض لقاء القمة من عدمة ليس مؤثرًا فنحن في قمة التركيز دائمًا لخوض المباريات".

وأردف رينيه فايلر في تصريحاته: "رمضان صبحي لن يلحق بلقاء الإياب أمام صن داونز، ولا أريد أن يسألني أحد عن استبعاد كهربا، استبعاده قرار فني فقط".

اقرأ أيضًا - موسيماني ردًا على أحد الصحفيين: اسأل الترجي والوداد قبل أن تأتي جنوب إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا، الأسبوع المقبل، خارج الديار حيث فوزه بثنائية يعطي له فرصة كبيرة للتأهل لنصف النهائي.